Рада изменила Регламент для противодействия "законодательному спаму"

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КИЕВ. 16 апреля. УНН. Верховная Рада Украины приняла в целом проект закона №1043 о внесении изменений в Регламент Верховной Рады Украины по противодействию злоупотреблением прав народных депутатов в ходе законодательной процедуры. Соответствующее решение поддержали 242 народных депутата Украины, передает корреспондент УНН.

Так, законопроект разработан с целью усовершенствования законодательного процесса в Украине.

Законопроектом предлагается следующее:

  • не менее одной трети от конституционного состава народных депутатов, Президент Украины или Кабмин может внести проект постановления ВР об отмене решения ВР о принятии закона, постановления или иного акта ВР в целом;
  • только по процедурным решениями ВР может быть проведено обсуждение учтенного главным комитетом предложения, поправки с последующим голосованием по ее принятию, исключению в целом или ее части;
  • в таком же порядке может быть поставлен вопрос о рассмотрении предложения, поправки к соответствующему тексту статьи законопроекта, принятого в первом чтении, но отсутствующей в предложенной главным комитетом редакции, и проведено обсуждение отклоненных главным комитетом предложений, поправок, касающихся этих статей.

"Сегодня далеко не все, что отражено в этом законопроекте, соответствует требованиям, которые есть сегодня. Поэтому то, с чем обратились руководители фракций и групп, чтобы я обратился к нардепам с последующей информацией. Сразу как этот законопроект вступит в силу, будет зарестрований новый законопроект, в который будут вносить изменения по его временной работе и улучшению условий. С одной стороны защитить и демократию, и парламентаризм", - сказал во время обсуждения законопроекта Разумков.

Добавим, как ранее отмечал глава ВРУ, такие изменения в Регламент сделают невозможным блокирование работы ВР представлением тысяч поправок к законопроектам.

"Никогда раньше мы не имели 16,5 тыс. поправок. Однако это ситуация, которая может заблокировать работу ВРУ до осени. Этот закон №1043 может применяться не только к этому закону (о банках - ред.), а и к другим. Парламент сегодня выходит из этих механизмов, которые у него есть", - добавил Разумков.

Напомним, что сейчас в Раде продолжается работа над законопроектом о функционировании банковской системы, к которому поступило около 16 500 поправок.

Председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что согласно действующему Регламенту, рассматривать поправки к законопроекту №2571-д "О совершенствовании некоторых механизмов регулирования банковской деятельности" Рада будет где-то полгода-год, если будет работать три-четыре раза в неделю.

Позже председатель ВРУ Дмитрий Разумков заявил, что комитет по вопросам бюджета учтет почти 12 500 поправок из 16 500 поданных к законопроекту о функционировании банковской системы.

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