Бюджетний комітет врахує майже 12,5 поправок до законопроекту про банки - Разумков

“Станом на сьогодні, найбільша частина правок врахована буде комітетом. Якщо я не помиляюся, майже 12,5 тисяч, навіть більше правок, які будуть враховані. Тому, що вони носять редакційний характер, десь кома, десь слово, десь щось інше, які не несуть кардинальних змін до того чи іншого пункту закону (про банки – ред.)”, - сказав Разумков.

За його словами, до законопроекту про функціонування банківської системи загалом надійшло 16,5 тисяч поправок.

Нагадаємо, за інформацією нардепа Ніни Южаніної, засідання комітету ВР з питань фінансів, податкової та митної політики перенесли з 16 на 21 квітня. На комітеті мали розглядати законопроект щодо функціонування банківської системи.