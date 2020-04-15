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Бюджетный комитет учтет почти 12,5 поправок к законопроекту о банках - Разумков

Бюджетный комитет учтет почти 12,5 поправок к законопроекту о банках - Разумков

Киев  •  УНН

 • 14351 просмотра

КИЕВ. 15 апреля. УНН. Парламентский комитет по вопросам бюджета учтет почти 12 500 поправок с 16500 поданных к законопроекту о функционировании банковской системы. Об этом заявил в эфире одного из украинских телеканалов председатель ВР Дмитрий Разумков, передает корреспондент УНН.

"По состоянию на сегодня, большая часть поправок учтена будет комитетом. Если я не ошибаюсь, почти 12 500, даже больше поправок, которые будут учтены. Потому, что они носят редакционный характер, где-то запятая, где-то слово, где-то другое, не несут кардинальных изменений к тому или иному пункту закона (о банках - ред.)", - сказал Разумков.

По его словам, в законопроект о функционировании банковской системы в целом поступило 16 500 поправок.

Напомним, по информации нардепа Нины Южаниной, заседание комитета ВР по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики перенесли с 16 на 21 апреля. На комитете должны были рассматривать законопроект о функционировании банковской системы.

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