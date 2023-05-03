ВР схвалила кадрові зміни в чотирьох парламентських комітетах
Київ • УНН
КИЇВ. 3 травня. УНН. Під час пленарного засідання Верховна Рада України ухвалила кадрові зміни в чотирьох комітетах парламенту, пише УНН з посиланням Telegram народного депутата Олексія Гончаренко.
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"Фріз Ірина (“ЄС”) – обрана членом комітету Верховної Ради України з питань національної безпеки, оборони та розвідки
Никорак Ірина (“ЄС) – обрана членом комітету з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів.
Пушкаренко Арсеній (“Слуга народу”) – обраний заступником голови комітету з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва
Кривошеєв Ігор (“Слуга народу”) – обраний членом комітету з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва", - повідомив Гончаренко.
Доповнення
Як раніше повідомляв УНН, Верховна Рада України також ухвалила законопроект, якому передбачається, що під час дії воєнного стану з військової служби можуть звільнити військовослужбовців, близькі родичі яких загинули або пропали безвісти під час дії воєнного стану.
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