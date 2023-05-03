Кого можуть звільнити з військової служби: Рада визначила нову підставу
Київ • УНН
КИЇВ. 3 травня. УНН. Верховна Рада України ухвалила законопроект, у якому передбачається, що під час дії воєнного стану з військової служби можуть звільнити військовослужбовців, близькі родичі яких загинули або пропали безвісти під час дії воєнного стану. Так ухвалення законопроекту прокоментував голова комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки, народний депутат Олександр Завітневич, пише УНН.
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"Ухвалення цього законопроєкту встановлює додаткову підставу для звільнення. Під визначення близькі родичі потрапляють чоловік, дружина, син, донька, батько, мати, дід, баба або рідний (повнорідний, неповнорідний) брат чи сестра. Таким чином ми відновлюємо принцип справедливості", – цитує Завітневича преслужба "Слуги народу", що він представляє.
“Тепер військовослужбовець може демобілізуватися за сімейними обставинами – якщо в нього загинули або зникли безвісти близькі родичі", - зазначив також нардеп Олексій Гончаренко у Telegram.
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Голова комітету нагадав, що раніше парламентом було ухвалено законопроєкт, який передбачає, що не підлягають призову особи, близькі яких загинули чи пропали безвісти під час російсько-української війни. Однак, не враховано всіх категорій громадян, тому пропонується аналогічним чином врахувати інтереси військовослужбовців та забезпечити їм право на звільнення з військової служби.
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