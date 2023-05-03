Захисники зможуть отримувати військове звання двічі: парламент ухвалив зміни
Київ • УНН
КИЇВ. 3 травня. УНН. Парламент ухвалив у другому читанні зміни до статті 29 Дисциплінарного статуту Збройних Сил України. Про це пише УНН з посиланням на проект постанови.
Деталі
Законопроект №8140 передбачає зміни, що вносяться в частині присвоєння чергового військового звання.
Встановлюється, що під час дії воєнного стану, стану війни або відсічі збройної агресії, заохочення щодо дострокового присвоєння чергового військового звання може бути застосовано до військовослужбовців вдруге.
Раніше присвоєння чергового звання могло встановлюватися тільки один раз за весь час проходження військової служби.
Утім таке заохочення можна буде застосовувати не раніше, ніж через шість місяців з дня присвоєння попереднього військового звання.
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