ВР проголосувала за продовження воєнного стану та мобілізації ще на 90 днів - нардеп

ukenru
29 березня, 19:41 • 40900 перегляди

Україна перейде на літній час 30 березня: годинники переведуть на годину вперед

29 березня, 17:57 • 93633 перегляди

Україна хоче внести зміни до нової угоди з США. ЗМІ розкрили деталі

29 березня, 17:57 • 114467 перегляди

П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

29 березня, 16:38 • 116397 перегляди

Зʼясовуємо, хто ця особа: у МЗС відреагували на інформацію, що нападник в Амстердамі виявився українцем

29 березня, 14:28 • 231441 перегляди

Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

29 березня, 10:47 • 156509 перегляди

МВФ оновив меморандум з Україною: є нові структурні маяки

29 березня, 09:57 • 147097 перегляди

Часткове сонячне затемнення: з'явилася трансляція

Ексклюзив
29 березня, 07:30 • 133051 перегляди

Що потрібно зробити в саду та на городі у квітні: корисні поради від експерта

29 березня, 04:30 • 121712 перегляди

День обізнаності про оніхектомію та День зарплати наперед: що ще відзначають 29 березня

28 березня, 20:29 • 112869 перегляди

Україна отримає 400 млн доларів від МВФ: виконавча рада затвердила перегляд

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+5°
1.8 м/с
85 %
749 мм
Похмуро, опадів не очікується протягом наступних 2 годин
Популярнi новини
На Сумщині прориву кордону не зафіксовано, але рф діє малими штурмовими групами - Демченко

На Сумщині прориву кордону не зафіксовано, але рф діє малими штурмовими групами - Демченко

29 березня, 16:52 • 48993 перегляди
Грузинські фотографи звинуватили World Press Photo в узаконенні російської пропаганди

Грузинські фотографи звинуватили World Press Photo в узаконенні російської пропаганди

29 березня, 17:06 • 36296 перегляди
У Норвегії чоловік влаштував різанину в будинку: чотири людини поранені, одна в реанімації

У Норвегії чоловік влаштував різанину в будинку: чотири людини поранені, одна в реанімації

29 березня, 17:17 • 39623 перегляди
Сирський заявив, що з початку року противник втратив майже 10 тисяч одиниць техніки

Сирський заявив, що з початку року противник втратив майже 10 тисяч одиниць техніки

29 березня, 17:32 • 43744 перегляди
Зберігаємо активність, яка не дає окупанту заходити на Сумщину та Харківщину: Зеленський поговорив із Сирським

Зберігаємо активність, яка не дає окупанту заходити на Сумщину та Харківщину: Зеленський поговорив із Сирським

29 березня, 18:45 • 32985 перегляди
Публікації
Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

29 березня, 14:28 • 231441 перегляди
У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

28 березня, 15:09 • 385245 перегляди
Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу

Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу
Ексклюзив

28 березня, 07:20 • 440466 перегляди
Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

27 березня, 18:53 • 448849 перегляди
Автовиробникам ЄС загрожують мільярдні збитки через тарифи Трампа – яка ситуація на ринку

Автовиробникам ЄС загрожують мільярдні збитки через тарифи Трампа – яка ситуація на ринку

27 березня, 14:22 • 358282 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

29 березня, 17:57 • 114467 перегляди
У Діснейленді оновлюють Galaxy’s Edge: зʼявиться новий персонаж

У Діснейленді оновлюють Galaxy’s Edge: зʼявиться новий персонаж

29 березня, 13:12 • 130518 перегляди
Сідні Свіні підігріває чутки про роман з Гленом Павеллом відсутністю обручки

Сідні Свіні підігріває чутки про роман з Гленом Павеллом відсутністю обручки

29 березня, 13:11 • 124720 перегляди
Штучний інтелект на YouTube: Голлівудські студії не блокують фейкові трейлери, а заробляють на них

Штучний інтелект на YouTube: Голлівудські студії не блокують фейкові трейлери, а заробляють на них

28 березня, 18:04 • 98627 перегляди
Телескоп Webb вперше зафіксував полярні сяйва на Нептуні у деталях

Телескоп Webb вперше зафіксував полярні сяйва на Нептуні у деталях

28 березня, 16:29 • 107820 перегляди
Актуальне
ВР проголосувала за продовження воєнного стану та мобілізації ще на 90 днів - нардеп

ВР проголосувала за продовження воєнного стану та мобілізації ще на 90 днів - нардеп

Київ • УНН

 • 27913 перегляди

Український парламент проголосував за продовження воєнного стану та загальної мобілізації в країні ще на 90 днів через триваюче російське вторгнення.

Верховна Рада проголосувала за продовження воєнного стану та загальної мобілізації в Україні. Про це повідомив нардеп Олексій Гончаренко у Telegram у вівторок, передає УНН.

"Рада проголосувала за продовження воєнного стану в Україні. Воєнний стан продовжено на 90 днів. За - 335", - написав Гончаренко.

Також він повідомив, що Рада продовжила загальну мобілізацію на 90 днів.

"Рада продовжила загальну мобілізацію на 90 днів. За - 323", - зазначив він.

Доповнення

Раніше Президент Володимир Зеленський раніше запропонував Верховній Раді продовжити на 90 діб воєнний стан та проведення загальної мобілізації. Про це йдеться у законопроєктах №10457 і №10456. Згідно із законопроєктами строк дії воєнного стану та загальної мобілізації продовжується з 14 лютого 2024 року на 90 діб.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

ВійнаПолітика
verkhovna-radaВерховна Рада
telegramTelegram
volodymyr-zelenskyiВолодимир Зеленський
ukrainaУкраїна
Tesla
$263.83
Brent
$72.45
Bitcoin
$82,949.60
S&P 500
$5,584.28
Газ TTF
$40.59
Золото
$3,126.80
Ethereum
$1,835.18