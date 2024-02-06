ВР проголосувала за продовження воєнного стану та мобілізації ще на 90 днів - нардеп
Київ • УНН
Український парламент проголосував за продовження воєнного стану та загальної мобілізації в країні ще на 90 днів через триваюче російське вторгнення.
Верховна Рада проголосувала за продовження воєнного стану та загальної мобілізації в Україні. Про це повідомив нардеп Олексій Гончаренко у Telegram у вівторок, передає УНН.
"Рада проголосувала за продовження воєнного стану в Україні. Воєнний стан продовжено на 90 днів. За - 335", - написав Гончаренко.
Також він повідомив, що Рада продовжила загальну мобілізацію на 90 днів.
"Рада продовжила загальну мобілізацію на 90 днів. За - 323", - зазначив він.
Доповнення
Раніше Президент Володимир Зеленський раніше запропонував Верховній Раді продовжити на 90 діб воєнний стан та проведення загальної мобілізації. Про це йдеться у законопроєктах №10457 і №10456. Згідно із законопроєктами строк дії воєнного стану та загальної мобілізації продовжується з 14 лютого 2024 року на 90 діб.