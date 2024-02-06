ВР проголосовала за продление военного положения и мобилизации еще на 90 дней - нардеп

Верховная Рада проголосовала за продление военного положения и всеобщей мобилизации в Украине. Об этом сообщил нардеп Алексей Гончаренко в Telegram во вторник, передает УНН.

"Рада проголосовала за продление военного положения в Украине. Военное положение продлено на 90 дней. За - 335", - написал Гончаренко.

Также он сообщил, что Рада продлила всеобщую мобилизацию на 90 дней.

"Рада продлила всеобщую мобилизацию на 90 дней. За - 323", - отметил он.

Дополнение

Ранее Президент Владимир Зеленский ранее предложил Верховной Раде продлить на 90 суток военное положение и проведение всеобщей мобилизации. Об этом говорится в законопроектах №10457 и №10456. Согласно законопроектам срок действия военного положения и всеобщей мобилизации продлевается с 14 февраля 2024 года на 90 суток.