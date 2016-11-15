ВР планує уточнити порядок присвоєння чергових спецзвань поліцейським
Київ • УНН
КИЇВ. 15 листопада. УНН. Верховна Рада планує уточнити порядок присвоєння чергових спеціальних звань відрядженим до держорганів поліцейським. Парламентарі 244 голосами ухвалили відповідний законопроект, передає кореспондент УНН.
Відповідно до законопроекту, присвоєння чергових спеціальних звань поліцейським, прикомандированим із залишенням у кадрах поліції до Верховної Ради України, Верховної Ради Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування, здійснюється за поданням керівників зазначених органів із додержанням вимог, передбачених цим законом, за умови відповідності чергового спеціального звання спеціальному званню, передбаченому останньою займаною штатною посадою, яку поліцейський займав до відрядження.
Встановлюється, що присвоєння чергових спеціальних звань поліцейським, відрядженим із залишенням на службі в поліції до держустанов, здійснюється за поданням керівників зазначених установ або їх уповноважених заступників. Спеціальне звання, що присвоюється, має відповідати граничному спеціальному званню за посадою, яку поліцейський займає в державному органі, до якого його відряджено.