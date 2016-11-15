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ВР планирует уточнить порядок присвоения очередных спецзваний полицейским

ВР планирует уточнить порядок присвоения очередных спецзваний полицейским

Киев • УНН

 • 7572 просмотра

КИЕВ. 15 ноября. УНН. Верховная Рада планирует уточнить порядок присвоения очередных специальных званий командированным в госорганы полицейским. Парламентарии 244 голосами приняли соответствующий законопроект, передает корреспондент УНН.

Согласно законопроекту, присвоение очередных специальных званий полицейским, прикомандированным с оставлением в кадрах полиции в Верховную Раду Украины, Верховную Раду Автономной Республики Крым, органы местного самоуправления, осуществляется по представлению руководителей указанных органов с соблюдением требований, предусмотренных этим законом, при условии соответствия очередного специального звания специальному званию, предусмотренному последней занимаемой штатной должности, которую полицейский занимал до командировки.

Устанавливается, что присвоение очередных специальных званий полицейским, командированным с оставлением на службе в полиции в госучреждения, осуществляется по представлению руководителей указанных учреждений или их уполномоченных заместителей. Специальное звание, которое присваивается, должно соответствовать предельному специальному званию по должности, которое полицейский занимает в государственном органе, в который он командирован.

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