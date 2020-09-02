ВР направила на доопрацювання законопроект про перейменування РДА
Київ • УНН
КИЇВ. 2 вересня. УНН. Верховна Рада України направила до комітету на повторне перше читання законопроект щодо перейменування місцевих державних адміністрацій у зв’язку з ліквідацією та створенням нових районів. Відповідне рішення підтримали 245 народних депутатів України, передає кореспондент УНН.
Законопроект №3975 передбачає внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо утворення та ліквідації районних державних адміністрацій у зв'язку з утворенням (ліквідацією) районів. Пропонується зобов’язати уряд врегулювати питання найменування та перейменування місцевих державних адміністрацій.
Так, законопроект зобов’язує Кабмін:
1) протягом одного місяця з моменту набрання чинності цим законом забезпечити прийняття акту про порядок здійснення заходів, пов'язаних з утворенням, реорганізацією або ліквідацією місцевих державних адміністрацій із визначенням критеріїв щодо розподілу у порядку правонаступництва прав та зобов’язань юридичних осіб, що припиняються внаслідок ліквідації або реорганізації;
2) протягом шести місяців з моменту набрання чинності цим законом забезпечити здійснення реорганізації та безперервність діяльності районних державних адміністрацій у зв’язку із утворенням (ліквідацією) районів.
Як повідомляв УНН раніше, комітет рекомендував Раді ухвалити за основу та в цілому законопроект №3975 щодо перейменування місцевих державних адміністрацій у зв’язку з ліквідацією та створенням нових районів.