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ВР рекомендували зобов’язати уряд перейменувати місцеві держадміністрації

Київ • УНН

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КИЇВ. 1 вересня. УНН. Комітет ВР з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування рекомендував Раді ухвалити за основу та в цілому законопроект №3975 щодо перейменування місцевих державних адміністрацій у зв’язку з ліквідацією та створенням нових районів. Відповідне рішення ухвалили на сьогоднішньому засіданні комітету, передає кореспондент УНН.

ВР рекомендували зобов’язати уряд перейменувати місцеві держадміністрації

"Прошу підтримати. За 16, утримались 0, рішення прийнято", - наголосив голова комітету Андрій Клочко.

Законопроект №3975 передбачає внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо утворення та ліквідації районних державних адміністрацій у зв'язку з утворенням (ліквідацією) районів. Пропонується зобов’язати уряд врегулювати питання найменування та перейменування місцевих державних адміністрацій урядом.

Так, законопроект зобов’язує уряд:

1) протягом двох місяців з моменту набрання чинності цим Законом забезпечити прийняття акту про порядок здійснення заходів, пов'язаних з утворенням, реорганізацією або ліквідацією місцевих державних адміністрацій із визначенням критеріїв щодо розподілу у порядку правонаступництва прав та зобов’язань юридичних осіб, що припиняються внаслідок ліквідації або реорганізації;

2) протягом шести місяців з моменту набрання чинності цим Законом забезпечити здійснення реорганізації та безперервність діяльності районних державних адміністрацій у зв’язку із утворенням (ліквідацією) районів.

Нагадаємо, ВРУ ухвалила в цілому проект постанови про ліквідацію та утворення районів, внесену Кабінетом міністрів України з урахуванням пропозицій профільного комітету ВР. Так, з 409 існуючих районів створили 136.

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