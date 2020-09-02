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ВР направила на доработку законопроект о переименовании РГА

Киев • УНН

 • 14094 просмотра

КИЕВ. 2 сентября. УНН. Верховная Рада Украины направила в комитет на повторное первое чтение законопроект о переименовании местных государственных администраций в связи с ликвидацией и созданием новых районов. Соответствующее решение поддержали 245 народных депутатов Украины, передает корреспондент УНН.

ВР направила на доработку законопроект о переименовании РГА

Законопроект №3975 предусматривает внесение изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно образования и ликвидации районных государственных администраций в связи с образованием (ликвидацией) районов. Предлагается обязать правительство урегулировать вопрос наименования и переименования местных государственных администраций.

Так, законопроект обязывает Кабмин:

1) в течение одного месяца с момента вступления в силу данного закона обеспечить принятие акта о порядке осуществления мероприятий, связанных с созданием, реорганизацией или ликвидацией местных государственных администраций с определением критериев распределения в порядке правопреемства прав и обязанностей юридических лиц, которые прекращаются в результате ликвидации или реорганизации;
2) в течение шести месяцев с момента вступления в силу данного закона обеспечить осуществление реорганизации и непрерывность деятельности районных государственных администраций в связи с образованием (ликвидацией) районов.

Как сообщал УНН ранее, комитет рекомендовал Раде принять за основу и в целом законопроект №3975 о переименовании местных государственных администраций в связи с ликвидацией и созданием новых районов.

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