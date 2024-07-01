Вперше за рік: в Україні знизився попит на нові легкові авто

У червні 2024 року в Україні було зареєстровано близько 5,2 тис. нових легкових автомобілів, що на 8% менше, ніж у червні 2023 року, що стало першою негативною тенденцією попиту на нові автомобілі в цьому році порівняно з попереднім роком.