Вперше за рік: в Україні знизився попит на нові легкові авто
Київ • УНН
У червні 2024 року в Україні було зареєстровано близько 5,2 тис. нових легкових автомобілів, що на 8% менше, ніж у червні 2023 року, що стало першою негативною тенденцією попиту на нові автомобілі в цьому році порівняно з попереднім роком.
Впродовж червня в Україні було зареєстровано близько 5,2 тис. нових легкових авто, що на 8% менше ніж торік. Про це пише УНН з посиланням на "Укравтопром".
Деталі
Так, вперше у цьому році попит на нові авто продемонстрував негативну динаміку у річному обчисленні. Відносно травня 2024 р. споживча активність на авторинку зменшилась на 7%.
Загалом же в цьому році менше автомобілів купували тільки у січні.
В "Укравтопромі" додають, що лідерство на ринку нових авто тримають:
- TOYOTA – 853 шт.
- BMW – 545 шт.
- RENAULT – 487 шт.
- SKODA - 278 шт.
- VOLKSWAGEN 269 шт.
Бестселером місяця на українському ринку нових легковиків став кросовер Renault Duster, у заліку якого 447 реєстрацій.
Всього, з початку року, в Україні було зареєстровано понад 32,8 тис. нових легкових авто, що на 21% більше, ніж за аналогічний період 2023 року.
Нагадаємо
В "Укравтопромі" заявили, що у травні кожен п’ятий вживаний легковий автомобіль, який отримав реєстрацію на українських номерах, був завезений з США.