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Вперше за рік: в Україні знизився попит на нові легкові авто

Київ • УНН

 • 20487 перегляди

У червні 2024 року в Україні було зареєстровано близько 5,2 тис. нових легкових автомобілів, що на 8% менше, ніж у червні 2023 року, що стало першою негативною тенденцією попиту на нові автомобілі в цьому році порівняно з попереднім роком.

Вперше за рік: в Україні знизився попит на нові легкові авто

Впродовж червня в Україні було зареєстровано близько 5,2 тис. нових легкових авто, що на 8% менше ніж торік. Про це пише УНН з посиланням на "Укравтопром".

Деталі

Так, вперше у цьому році попит на нові авто продемонстрував негативну динаміку у річному обчисленні. Відносно травня 2024 р. споживча активність на авторинку зменшилась на 7%.

Загалом же в цьому році менше автомобілів купували тільки у січні.

В "Укравтопромі" додають, що лідерство на ринку нових авто тримають:

  • TOYOTA – 853 шт.
  •  BMW – 545 шт.
  • RENAULT – 487 шт.
  •  SKODA - 278 шт.
  • VOLKSWAGEN 269 шт.

Бестселером місяця на українському ринку нових легковиків став кросовер Renault Duster, у заліку якого 447 реєстрацій.

Всього, з початку року, в Україні було зареєстровано понад 32,8 тис. нових легкових авто, що на 21% більше, ніж за аналогічний період 2023 року.

Нагадаємо

В "Укравтопромі" заявили, що у травні кожен п’ятий вживаний легковий автомобіль, який отримав реєстрацію на українських номерах, був завезений з США.

Володимир Омельченко

Володимир Омельченко

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