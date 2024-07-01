В течение июня в Украине было зарегистрировано около 5,2 тыс. новых легковых авто, что на 8% меньше чем в прошлом году. Об этом пишет УНН со ссылкой на "Укравтопром".

Детали

Так, впервые в этом году спрос на новые авто продемонстрировал отрицательную динамику в годовом исчислении. Относительно мая 2024 г. потребительская активность на авторынке уменьшилась на 7%.

В целом же в этом году меньше автомобилей покупали только в январе.

В "Укравтопроме" добавляют, что лидерство на рынке новых авто держат:

TOYOTA - 853 шт.

BMW - 545 шт.



RENAULT - 487 шт

SKODA - 278 шт

VOLKSWAGEN 269 шт

Бестселлером месяца на украинском рынке новых легковушек стал кроссовер Renault Duster, в зачете которого 447 регистраций.

Всего, с начала года, в Украине было зарегистрировано более 32,8 тыс. новых легковых авто, что на 21% больше, чем за аналогичный период 2023 года.

Напомним,

В "Укравтопроме" заявили, что в мае каждый пятый подержанный легковой автомобиль, получивший регистрацию на украинских номерах, был завезен из США.