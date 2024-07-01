В июне 2024 года в Украине было зарегистрировано около 5,2 тыс. новых легковых автомобилей, что на 8% меньше, чем в июне 2023 года, что стало первой негативной тенденцией спроса на новые автомобили в этом году по сравнению с предыдущим годом.
В течение июня в Украине было зарегистрировано около 5,2 тыс. новых легковых авто, что на 8% меньше чем в прошлом году. Об этом пишет УНН со ссылкой на "Укравтопром".
Детали
Так, впервые в этом году спрос на новые авто продемонстрировал отрицательную динамику в годовом исчислении. Относительно мая 2024 г. потребительская активность на авторынке уменьшилась на 7%.
В целом же в этом году меньше автомобилей покупали только в январе.
В "Укравтопроме" добавляют, что лидерство на рынке новых авто держат:
Бестселлером месяца на украинском рынке новых легковушек стал кроссовер Renault Duster, в зачете которого 447 регистраций.
Всего, с начала года, в Украине было зарегистрировано более 32,8 тыс. новых легковых авто, что на 21% больше, чем за аналогичный период 2023 года.
Напомним,
В "Укравтопроме" заявили, что в мае каждый пятый подержанный легковой автомобиль, получивший регистрацию на украинских номерах, был завезен из США.