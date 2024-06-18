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Найбільше вживаних автомобілів українці купують у США: які моделі найпопулярніші

Київ • УНН

 • 21646 перегляди

У травні кожен п’ятий вживаний легковий автомобіль, який отримав реєстрацію на українських номерах, був завезений з США.

Найбільше вживаних автомобілів українці купують у США: які моделі найпопулярніші

У травні кожен п’ятий вживаний легковий автомобіль, який отримав реєстрацію на українських номерах, був завезений з США. Про це повідомляє Укравтопром, пише УНН.

Деталі

Зазначається, що впродовж минулого місяця в Україні було зареєстровано понад 3,8 тисячі вживаних легковиків із США, тобто кожен п’ятий.

У порівнянні з травнем 2023 року попит на авто з пробігом із Америки збільшився майже у два з половиною рази.

Найбільша частка з цієї кількості (46%) - машини з бензиновими двигунами. Більше третини (34%) - електромобілі. Гібридним та авто з ГБО належить по 7%, а решту цього сегменту авторинку охопили дизельні авто.

До топ-5 вживаних авто, виготовлених в США потрапили:

  • TESLA Model 3 - 396 од.; 
  • TESLA Model Y - 311 од.; 
  • FORD Escape - 279 од.; 
  • JEEP Cherokee - 233 од.; 
  • VOLKSWAGEN Passat - 224 од.

Середній вік вживаних авто з США, які поповнили український автопарк у травні, становить майже шість років.

Додатково

Фахівці Київського науково-дослідного інституту судових експертиз в коментарі УНН розповіли, чому купівля авто на аукціонах в США є ризикованою.

"Зазвичай є номер на металі (один чи два), номер під лобовим склом і декілька йдуть табличок (полімерних наклейок) по машині. Найтяжче змінити номер на металі, тому саме з ним працюють експерти. Перевірити відповідність усього по фото практично неможливо, хіба що людям, які безпосередньо там в США можуть залучатися для цього українськими покупцями за додаткову плату, і це фактор ризику.

Що в результаті мають люди? Якщо номер пошкоджений – це встановлюється в рамках експертизи. Потім відповідні фірми з акредитацією наносять номер повторно та видають власнику всю документацію – питання лише в часі та незначних додаткових витратах. Якщо ж номер виявляється підробкою – це глухий кут. Тому щодо придбання авто на аукціонах варто гарно все продумувати і зважувати", - зазначили експерти.

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

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