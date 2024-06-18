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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Больше всего подержанных автомобилей украинцы покупают в США: какие модели самые популярные

Больше всего подержанных автомобилей украинцы покупают в США: какие модели самые популярные

Киев  •  УНН

18 июня 2024, 11:26  •  9466 просмотра

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В мае каждый пятый подержанный легковой автомобиль, который получил регистрацию на украинских номерах, был завезен из США.

В мае каждый пятый подержанный легковой автомобиль, который получил регистрацию на украинских номерах, был завезен из США. Об этом сообщает Укравтопром, пишет УНН.

Детали

Отмечается, что в течение прошлого месяца в Украине было зарегистрировано более 3,8 тысячи подержанных легковушек из США, то есть каждая пятая.

По сравнению с маем 2023 года спрос на авто с пробегом из Америки увеличился почти в два с половиной раза.

Наибольшая доля из этого количества (46%) - машины с бензиновыми двигателями. Более трети (34%) - электромобили. Гибридным и авто с ГБО принадлежит по 7%, а остальные этого сегмента авторынка охватили дизельные авто.

В топ-5 подержанных авто, изготовленных в США попали:

  • TESLA Model 3 - 396 ед.
  • TESLA Model Y - 311 ед.
  • FORD Escape - 279 ед.
  • JEEP Cherokee - 233 ед.
  • VOLKSWAGEN Passat - 224 ед.

Средний возраст подержанных авто из США, которые пополнили украинский автопарк в мае, составляет почти шесть лет.

Дополнительно

Специалисты Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз в комментарии УНН рассказали, почему покупка авто на аукционах в США является рискованной.

"Обычно есть номер на металле (один или два), номер под лобовым стеклом и несколько идущих табличек (полимерных наклеек) по машине. Тяжелее всего изменить номер на металле, поэтому именно с ним работают эксперты. Проверить соответствие всего по фото практически невозможно, разве что людям, которые непосредственно там в США могут привлекаться для этого украинскими покупателями за дополнительную плату, и это фактор риска.

Что в результате имеют люди? Если номер поврежден - это устанавливается в рамках экспертизы. Затем соответствующие фирмы с аккредитацией наносят номер повторно и выдают владельцу всю документацию - вопрос лишь во времени и незначительных дополнительных затратах. Если же номер оказывается подделкой - это тупик. Поэтому относительно приобретения авто на аукционах стоит хорошо все продумывать и взвешивать", - отметили эксперты.

Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

ОбществоЭкономика
tesla-incTesla Inc
soedinennie-shtatiСоединенные Штаты
ukrainaУкраина
polshaПольша
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