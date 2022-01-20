Вперше в Україні: однорічній дитині трансплантували печінку від посмертного донора
Київ • УНН
КИЇВ. 20 січня. УНН. В Україні вперше провели трансплантацію печінки однорічній дитині від посмертного донора. Про це у Facebook повідомив генеральний директор Першого територіального медичного обʼєднання Львова Олег Самчук, інформує УНН.
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Операцію провели 12 січня 2022 року однорічному Артему, жителю села на Прикарпатті. Дитина важила усього 9,5 кг, вона мала вроджений діагноз "Атрезія жовчних протоків і виражена печінкова недостатність". Через це у хлопчика була жовта шкіра та великий живіт.
У серпні стало відомо, що врятувати Артема може лише трансплантація печінки.
"Її (трансплантацію — ред.) від посмертного донора таким маленьким діткам в нашій країні ще не робили, а з родини Артемкові за донора не підходив ніхто", — написав Самчук.
Із серпня хлопчик із мамою жили в лікарні. 12 січня 2022 року стало відомо, що у Вінниці є донор — 44-річний чоловік, у мозку якого розірвалася аневризма. Врятувати пацієнта лікарі не змогли, але родина чоловіка підписала згоду на посмертне донорство.
Печінку, яка поза тілом "живе" максимум 12 годин, з Вінниці доправив гелікоптер Нацполіції.
Як зазначили, хірургічне втручання було надскадним. Спершу лікарям довелося розділити донорську печінку, щоб взяти для Артема її частину. Потім розпочалася сама трансплантація, яка тривала приблизно 12 годин.
"І хоча успішна операція - це лише половина шляху - попереду не менш складна його частина, виснажений хворобою організм дитини має адаптуватися до життя з новим органом, наш колектив продовжує докладати максимум зусиль, щоб Артемко окріпнув і зовсім скоро покинув нашу лікарню здоровим малюком", — написав Самчук.
Нагадаємо
Минулого року в Національному Інституті хірургії та трансплантології імені Шалімова пересадили 82 органи.