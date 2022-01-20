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Впервые в Украине: годовалому ребенку трансплантировали печень от посмертного донора

Впервые в Украине: годовалому ребенку трансплантировали печень от посмертного донора

Киев • УНН

 • 15204 просмотра

КИЕВ. 20 января. УНН. В Украине впервые провели трансплантацию печени годовалого ребенка от посмертного донора. Об этом в Facebook сообщил генеральный директор Первого территориального медицинского объединения Львова Олег Самчук, информирует УНН.

Детали

Операцию провели 12 января 2022 года годовалому Артему, жителю села на Прикарпатье. Ребенок весил всего 9,5 кг, у него был врожденный диагноз "Атрезия желчных протоков и выраженная печеночная недостаточность". Из-за этого у мальчика была желтая кожа и большой живот.

В августе стало известно, что спасти Артема может только трансплантация печени.

"Ее (трансплантацию — ред.) от посмертного донора таким маленьким деткам в нашей стране еще не делали, а из семьи Артема за донора не подходил никто", — написал Самчук.

С августа мальчик с матерью жили в больнице. 12 января 2022 стало известно, что в Виннице есть донор — 44-летний мужчина, в мозгу которого разорвалась аневризма. Спасти пациента врачи не смогли, но семья мужчины подписала согласие на посмертное донорство.

Печень, которая вне тела "живет" максимум 12 часов, из Винницы доставил вертолет Нацполиции.

Как отметили, хирургическое вмешательство было сверхсложным. Сначала врачам пришлось разделить донорскую печень, чтобы взять для Артема часть. Затем началась сама трансплантация, которая длилась примерно 12 часов.

"И хотя успешная операция — это лишь половина пути — впереди не менее сложная его часть, изнуренный болезнью организм ребенка должен адаптироваться к жизни с новым органом, наш коллектив продолжает прилагать максимум усилий, чтобы Артем окреп и совсем скоро покинул нашу больницу здоровым малышом", – написал Самчук.

Напомним

В прошлом году в Национальном Институте хирургии и трансплантологии имени Шалимова пересадили 82 органа.

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