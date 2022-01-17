В Інституті Шалімова минулого року виконали понад 80 пересадок органів
Київ • УНН
КИЇВ. 17 січня. УНН. За минулий рік в Національному Інституті хірургії та трансплантології імені О.О.Шалімова було виконано 82 пересадки органів. Про це УНН повідомляє з посиланням на Інститут.
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“За минулий рік в Інституті виконано 82 пересадки органів, з яких: 49 трансплантацій нирки (34 від родинного та 15 від посмертного донорів); 29 пересадок печінки (6 від родинного та 23 від посмертного донорів) та 5 трансплантацій серця (2 безпосередньо в Інституті та 3 зі своїми колегами в інших лікувальних закладах м.Рівне та м.Ковель)”, — йдеться в повідомленні.
Деталі
Повідомляється, що в Інституті вже розпочали трансплантаційний 2022 рік.
“До свята Старого Нового року зробили дві трансплантації — печінки та нирки”, — повідомили в Інституті.
Доповнення
Минулого року спеціалісти Національного Інституту хірургії та трансплантології імені О.О.Шалімова пересадили печінку від нерідного донора 16-річній дівчинці, у якої, крім печінки, майже не працюють нирки.
Раніше повідомлялося, що в Національному інституті хірургії та трансплантології імені О. О. Шалімова всього на рік виконується приблизно 60 операцій з трансплантації органів.