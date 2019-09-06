Вперше в історії армії США дві сестри стали генералами
Київ • УНН
КИЇВ. 6 вересня. УНН. Вперше за історію армії США звання генерала отримали дві сестри. Про це повідомляє USA Today, пише УНН.
“Генерал-майор Марія Баррет і бригадний генерал Паула Лоді — краще, що може запропонувати Америка”, — заявив виконуючий обов’язки міністра оборони США Райан Маккарті. Він додав, що сім’я сестер і збройні сили пишаються їхніми досягненнями по службі.
“Той факт, що звання генералів отримали жінки з однієї сім’ї, є неймовірним досягненням”, — заявила старший науковий співробітник Центру стратегічних і міжнародних досліджень Меліса Далтон, наголосивши на важливості досягнення жінками керівних позицій в армії.
Раніше в американській армії звання генерала вже домагалися батьки і сини, а також подружжя, але сестри отримали це звання вперше за 244-річну історію збройних сил країни, зазначає USA Today.
Офіційно жінки не могли служити в армії США до 1901 року — в цей рік був створений Корпус медсестер. На даний момент 16% складу американської армії — становлять жінки. Жінками є 69 з 417 генералів і адміралів американської армії.
Як повідомляв УНН, в Естонії знайшли секретну базу спецназу США.