В Естонії знайшли секретну базу спецназу США - ЗМІ
Київ • УНН
КИЇВ. 5 вересня. УНН. На території Естонії з 2014 року діє секретна база спецназу США, повідомляє Естонська громадська телерадіомовна корпорація (ERR), пише УНН.
Базу виявили автори програми журналістських розслідувань “Очевидець”. У документах Пентагону вони знайшли згадку “особливого об’єкта” в Естонії, на який США виділили в 2019 році 15,7 мільйона доларів. Щоб відвідати цей об’єкт, журналісти майже півроку вели переговори. Їм дозволили доступ за умови, що вони не будуть розкривати місце розташування бази. Також їм заборонили знімати її територію, зробивши виняток лише для невеликої галявини біля входу на об’єкт, де журналісти поговорили з двома військовими.
Гроші, виділені міністерством оборони США, підуть на будівництво тренувальної бази. “Ми тут на постійній основі з 2014 року, і для нашої діяльності найчастіше потрібно більше місця”, — сказав полковник американської армії Кевін Стрінгер. За даними “Очевидця”, базу створили після того, як Росія анексувала Крим.
На базі служать як американські, так і естонські військові. “Очевидець” зазначає, що за рівнем підготовки вони відповідають бійцям американського спецназу, які в 2011 році вбили лідера “Аль-Каїди” Усаму бін Ладена. Вони підпорядковуються Європейському командуванню збройних сил США в Штутгарті, сказав Кевін Стрінгер. Чисельність контингенту бази тримають в таємниці.
Як з’ясували журналісти, вивчивши документи Пентагону, до 2020 року там повинні з’явитися нові казарми, тир, склад зброї і вежа для сушіння парашутів.
Як зазначав УНН, у Балтійському морі розпочалися навчання НАТО.