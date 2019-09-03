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Близько 3 тис. військових і більше 40 судів: у Балтійському морі розпочалися навчання НАТО

Близько 3 тис. військових і більше 40 судів: у Балтійському морі розпочалися навчання НАТО

Київ • УНН

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КИЇВ. 3 вересня. УНН. Близько 3 тис. військовослужбовців і більше 40 суден з 18 країн беруть участь у щорічних військово-морських навчаннях "Northern Coasts", які починаються 3 вересня в гавані Копенгагена. "Northern Coasts" буде проходити поблизу данських проток, що з'єднують Балтійське море з Північним морем, а також між містами Кіль і Борнхольм. Навчання триватимуть до 19 вересня, передає УНН з посиланням на пресслужба НАТО.

"Балтійське море має життєво важливе значення для Альянсу, а також межує з шістьма країнами НАТО. На жаль, обстановка в області безпеки в регіоні погіршилася після незаконної анексії Росією Криму і її подальше нарощування військового потенціалу", - сказала представник НАТО Оана Лунгеску.

Вона додала, що НАТО відреагувало на агресивні дії Росії, збільшивши повітряне і морське патрулювання в регіоні і направивши трохи більше 4500 військовослужбовців в Естонію, Латвію, Литву і Польщу.

"Northern Coasts" - це регулярні навчання, які проводяться в Балтійському морі з 2007 року. Щороку вони проводяться в різних країнах Балтії. Адмірал ВМС Німеччини Стефан Хайш буде керувати підрозділами, які беруть участь в навчаннях, з оперативного центру ВМС Німеччини в Глюксбург. У рамках сценарію навчань вигадана регіональна країна пред'являє територіальні претензії до островів в Балтійському морі, використовуючи свої військово-морські сили, щоб загрожувати свободі судноплавства. Діючи за мандатом ООН, союзні і партнерські сили будуть прагнути відновити свободу судноплавства. Навчання також буде включати спостереження за морем, морські бої, протиповітряну оборону, протичовнову війну і розмінування.

Бельгія, Данія, Німеччина, Естонія, Фінляндія, Франція, Італія, Канада, Хорватія, Латвія, Литва, Нідерланди, Норвегія, Польща, Швеція, Швейцарія, Велика Британія і США будуть брати участь з суднами і літаками.

Як повідомляв УНН, в Польщі заявили, що країна потребує нової довгострокової базі НАТО на своїй території.

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