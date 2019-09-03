Близько 3 тис. військових і більше 40 судів: у Балтійському морі розпочалися навчання НАТО

КИЇВ. 3 вересня. УНН. Близько 3 тис. військовослужбовців і більше 40 суден з 18 країн беруть участь у щорічних військово-морських навчаннях "Northern Coasts", які починаються 3 вересня в гавані Копенгагена. "Northern Coasts" буде проходити поблизу данських проток, що з'єднують Балтійське море з Північним морем, а також між містами Кіль і Борнхольм. Навчання триватимуть до 19 вересня, передає УНН з посиланням на пресслужба НАТО.