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Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 112014 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 122695 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 114228 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

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НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 120198 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога
6 марта, 07:39 • 125377 просмотра

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога

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5 марта, 17:33 • 150910 просмотра

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5 марта, 16:07 • 150518 просмотра

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Около 3 тыс. военнослужащих и более 40 судов: в Балтийском море начались учения НАТО

Около 3 тыс. военнослужащих и более 40 судов: в Балтийском море начались учения НАТО

Киев  •  УНН

 • 10713 просмотра

КИЕВ. 3 сентября. УНН. Около 3 тыс. военнослужащих и более 40 судов из 18 стран принимают участие в ежегодных военно-морских учениях “Northern Coasts”, которые начинаются 3 сентября в гавани Копенгагена. “Northern Coasts” будет проходить вблизи датских проливов, соединяющих Балтийское море с Северным морем, а также между городами Киль и Борнхольм. Учения продлятся до 19 сентября, передаёт УНН со ссылкой на пресслужбу НАТО.

“Балтийское море имеет жизненно важное значение для Североатлантического союза и граничит с шестью странами НАТО. К сожалению, обстановка в области безопасности в регионе ухудшилась после незаконной аннексии Россией Крыма и ее дальнейшее наращивание военного потенциала”, — сказала представитель НАТО Оана Лунгеску.

Она добавила, что НАТО отреагировала на агрессивные действия России, увеличив воздушное и морское патрулирование в регионе и направив чуть более 4500 военнослужащих в Эстонию, Латвию, Литву и Польшу.

“Northern Coasts” — это регулярные учения, которые проводятся в Балтийском море с 2007 года. Каждый год они проводятся в разных странах Балтии. Адмирал ВМС Германии Стефан Хайш будет руководить подразделениями, участвующими в учениях, из оперативного центра ВМС Германии в Глюксбурге. В рамках сценария учений вымышленная региональная страна предъявляет территориальные претензии к островам в Балтийском море, используя свои военно-морские силы, чтобы угрожать свободе судоходства. Действуя по мандату ООН, союзные и партнерские силы будут стремиться восстановить свободу судоходства. Обучение также будет включать наблюдение за морем, морские бои, противовоздушную оборону, противолодочную войну и разминирование.

Бельгия, Дания, Германия, Эстония, Финляндия, Франция, Италия, Канада, Хорватия, Латвия, Литва, Нидерланды, Норвегия, Польша, Швеция, Швейцария, Великобритания и США будут участвовать с судами и самолетами.

Как сообщал УНН, в Польше заявили, что страна нуждается в новой долгосрочной базе НАТО на своей территории.

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