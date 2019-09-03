Около 3 тыс. военнослужащих и более 40 судов: в Балтийском море начались учения НАТО

“Балтийское море имеет жизненно важное значение для Североатлантического союза и граничит с шестью странами НАТО. К сожалению, обстановка в области безопасности в регионе ухудшилась после незаконной аннексии Россией Крыма и ее дальнейшее наращивание военного потенциала”, — сказала представитель НАТО Оана Лунгеску.

Она добавила, что НАТО отреагировала на агрессивные действия России, увеличив воздушное и морское патрулирование в регионе и направив чуть более 4500 военнослужащих в Эстонию, Латвию, Литву и Польшу.

“Northern Coasts” — это регулярные учения, которые проводятся в Балтийском море с 2007 года. Каждый год они проводятся в разных странах Балтии. Адмирал ВМС Германии Стефан Хайш будет руководить подразделениями, участвующими в учениях, из оперативного центра ВМС Германии в Глюксбурге. В рамках сценария учений вымышленная региональная страна предъявляет территориальные претензии к островам в Балтийском море, используя свои военно-морские силы, чтобы угрожать свободе судоходства. Действуя по мандату ООН, союзные и партнерские силы будут стремиться восстановить свободу судоходства. Обучение также будет включать наблюдение за морем, морские бои, противовоздушную оборону, противолодочную войну и разминирование.

Бельгия, Дания, Германия, Эстония, Финляндия, Франция, Италия, Канада, Хорватия, Латвия, Литва, Нидерланды, Норвегия, Польша, Швеция, Швейцария, Великобритания и США будут участвовать с судами и самолетами.

Как сообщал УНН, в Польше заявили, что страна нуждается в новой долгосрочной базе НАТО на своей территории.