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Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 109918 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 121283 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 112850 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

Эксклюзив
НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 118915 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога
6 марта, 07:39 • 124508 просмотра

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 150449 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 150150 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

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Впервые в истории армии США две сестры стали генералами

Впервые в истории армии США две сестры стали генералами

Киев  •  УНН

 • 26949 просмотра

КИЕВ. 6 сентября. УНН. Впервые за историю армии США звание генерала получили две сестры. Об этом сообщает USA Today, пишет УНН.

“Генерал-майор Мария Баррет и бригадный генерал Паула Лоди — лучшее, что может предложить Америка”, — заявил исполняющий обязанности министра обороны США Райан Маккарти. Он добавил, что семья сестер и вооруженные силы гордятся их достижениями по службе.

“Тот факт, что звания генералов получили женщины из одной семьи, является невероятным достижением”, — заявила старший научный сотрудник Центра стратегических и международных исследований Мелисса Далтон, отметив важность достижения женщинами руководящих позиций в армии.

Ранее в американской армии звания генерала уже добивались отцы и сыновья, а также супруги, но сестры получили это звание впервые за 244-летнюю историю вооруженных сил страны, отмечает USA Today.

Официально женщины не могли служить в армии США до 1901 года — в этот год был создан Корпус медсестер. На данный момент 16% состава американской армии — составляют женщины. Женщинами являются 69 из 417 генералов и адмиралов американской армии.

Как сообщал УНН, в Эстонии нашли секретную базу спецназа США.

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