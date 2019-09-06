Впервые в истории армии США две сестры стали генералами
Киев • УНН
КИЕВ. 6 сентября. УНН. Впервые за историю армии США звание генерала получили две сестры. Об этом сообщает USA Today, пишет УНН.
“Генерал-майор Мария Баррет и бригадный генерал Паула Лоди — лучшее, что может предложить Америка”, — заявил исполняющий обязанности министра обороны США Райан Маккарти. Он добавил, что семья сестер и вооруженные силы гордятся их достижениями по службе.
“Тот факт, что звания генералов получили женщины из одной семьи, является невероятным достижением”, — заявила старший научный сотрудник Центра стратегических и международных исследований Мелисса Далтон, отметив важность достижения женщинами руководящих позиций в армии.
Ранее в американской армии звания генерала уже добивались отцы и сыновья, а также супруги, но сестры получили это звание впервые за 244-летнюю историю вооруженных сил страны, отмечает USA Today.
Официально женщины не могли служить в армии США до 1901 года — в этот год был создан Корпус медсестер. На данный момент 16% состава американской армии — составляют женщины. Женщинами являются 69 из 417 генералов и адмиралов американской армии.
Как сообщал УНН, в Эстонии нашли секретную базу спецназа США.