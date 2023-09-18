Воювали проти ЗСУ: 8 зрадникам загрожує довічне ув’язнення

ukru
29 березня, 17:57 • 271488 перегляди

Україна хоче внести зміни до нової угоди з США. ЗМІ розкрили деталі

29 березня, 17:57 • 358739 перегляди

П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

29 березня, 16:38 • 299259 перегляди

Зʼясовуємо, хто ця особа: у МЗС відреагували на інформацію, що нападник в Амстердамі виявився українцем

29 березня, 10:47 • 334426 перегляди

МВФ оновив меморандум з Україною: є нові структурні маяки

Ексклюзив
29 березня, 07:30 • 299545 перегляди

Що потрібно зробити в саду та на городі у квітні: корисні поради від експерта

28 березня, 18:00 • 219169 перегляди

Україна отримала новий варіант угоди про корисні копалини від США - Зеленський

28 березня, 17:13 • 203958 перегляди

Україна у вузькому колі проведе зустріч щодо контингенту: Зеленський розповів, кого і коли очікує

28 березня, 16:27 • 163960 перегляди

Бійка поблизу Голосіївського ТЦК у столиці: поліція повідомила подробиці і розпочала три кримінальних провадження

28 березня, 15:09 • 534680 перегляди

У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

Ексклюзив
28 березня, 12:49 • 175496 перегляди

Найвідоміша пара лелек уже не разом: науковці не втрачають надію на повернення Грицька

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+9°
 м/с
94 %
745 мм
Мінлива хмарність, опадів не очікується протягом наступних 2 годин
Популярнi новини
Декларація Олексія Кулеби за 2024 рік: доходи, нерухомість та сонячна станція дружини

Декларація Олексія Кулеби за 2024 рік: доходи, нерухомість та сонячна станція дружини

30 березня, 12:57 • 55691 перегляди
США були розлючені через знищення Україною крейсера "москва" та операцію в курській області - NYT

США були розлючені через знищення Україною крейсера "москва" та операцію в курській області - NYT

30 березня, 13:46 • 58966 перегляди
На фронті 104 бойові зіткнення: ворог штурмує позиції ЗСУ на багатьох напрямках

На фронті 104 бойові зіткнення: ворог штурмує позиції ЗСУ на багатьох напрямках

30 березня, 13:56 • 70558 перегляди
У Зеленського готуються до президенських виборів уже влітку - The Economist

У Зеленського готуються до президенських виборів уже влітку - The Economist

30 березня, 14:51 • 78282 перегляди
Трамп заявив, що розлючений через путіна та готовий ввести мита на російську нафту

Трамп заявив, що розлючений через путіна та готовий ввести мита на російську нафту

30 березня, 15:15 • 81748 перегляди
Публікації
Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

29 березня, 14:28 • 391850 перегляди
У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

28 березня, 15:09 • 534682 перегляди
Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу

Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу
Ексклюзив

28 березня, 07:20 • 568349 перегляди
Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

27 березня, 18:53 • 565402 перегляди
Автовиробникам ЄС загрожують мільярдні збитки через тарифи Трампа – яка ситуація на ринку

Автовиробникам ЄС загрожують мільярдні збитки через тарифи Трампа – яка ситуація на ринку

27 березня, 14:22 • 465308 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Концерти Шакіри під загрозою: чергове скасування виступу через проблеми

Концерти Шакіри під загрозою: чергове скасування виступу через проблеми

30 березня, 08:26 • 204719 перегляди
П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

29 березня, 17:57 • 358743 перегляди
У Діснейленді оновлюють Galaxy’s Edge: зʼявиться новий персонаж

У Діснейленді оновлюють Galaxy’s Edge: зʼявиться новий персонаж

29 березня, 13:12 • 174837 перегляди
Сідні Свіні підігріває чутки про роман з Гленом Павеллом відсутністю обручки

Сідні Свіні підігріває чутки про роман з Гленом Павеллом відсутністю обручки

29 березня, 13:11 • 165762 перегляди
Штучний інтелект на YouTube: Голлівудські студії не блокують фейкові трейлери, а заробляють на них

Штучний інтелект на YouTube: Голлівудські студії не блокують фейкові трейлери, а заробляють на них

28 березня, 18:04 • 136699 перегляди
Актуальне
Воювали проти ЗСУ: 8 зрадникам загрожує довічне ув’язнення

Воювали проти ЗСУ: 8 зрадникам загрожує довічне ув’язнення

Київ • УНН

 • 159556 перегляди

КИЇВ. 18 вересня. УНН. За матеріалами СБУ довічне ув’язнення загрожує ще 8 зрадникам, які воювали проти ЗСУ на Херсонщині та Донеччині. Про це повідомляє Служба безпеки України, пише УНН.

Деталі

Служба безпеки зібрала доказову базу на ще 8 зрадників, які вступили до лав окупаційних угруповань рф та воювали проти України.

Сили безпеки та оборони взяли їх у полон під час жорстоких боїв у районах Лимана та Лисичанська, а також під час звільнення правобережної частини Херсонщини.

Серед затриманих – гранатометники, радіотелефоніст та кулеметники.

Майже всі вони бойовики «зі стажем», оскільки ще до початку повномасштабного вторгнення рф приєднались до терористичних угруповань «л/днр» та воювали проти сил АТО на сході України.

Наприкінці лютого 2022 року зловмисники добровільно увійшли до складу регулярних підрозділів 1-го та 2-го армійських корпусів Південного військового округу країни-агресора.

Разом з російськими загарбниками вони штурмували українські міста в Донецькій та Херсонській областях. Під час боїв використовували різні види ворожої автоматичної і протитанкової зброї.

Також вони облаштовували вогневі позиції окупантів та будували для них фортифікаційні споруди для стримування контрнаступальних операцій українських військ.

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили бойовикам про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України:
▪️ ч. 2 ст. 111 (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану);
▪️ ч. 7 ст. 111-1 (колабораційна діяльність).

Наразі триває розслідування для встановлення всіх обставин злочинної діяльності зловмисників. Їм загрожує довічне позбавлення волі.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Видавав себе за військового, аби безперешкодно шпигувати за ЗСУ: у Дніпрі затримали російського агента

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Кримінал та НП
Tesla
$263.83
Brent
$72.45
Bitcoin
$82,546.90
S&P 500
$5,584.28
Газ TTF
$40.59
Золото
$3,126.80
Ethereum
$1,818.07