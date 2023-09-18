Воевали против ВСУ: 8 предателям грозит пожизненное заключение
Киев • УНН
КИЕВ. 18 сентября. УНН. По материалам СБУ пожизненное заключение грозит еще 8 предателям, которые воевали против ВСУ на Херсонщине и Донетчине. Об этом сообщает Служба безопасности Украины, пишет УНН.
Детали
Служба безопасности собрала доказательную базу на еще 8 предателей, которые вступили в ряды оккупационных группировок рф и воевали против Украины.
Силы безопасности и обороны взяли их в плен во время жестоких боев в районах Лимана и Лисичанска, а также при освобождении правобережной части Херсонщины.
Среди задержанных – гранатометчики, радиотелефонист и пулеметчики.
Почти все они боевики «со стажем», поскольку еще до начала полномасштабного вторжения рф присоединились к террористическим группировкам «л/днр» и воевали против сил АТО на востоке Украины.
В конце февраля 2022 года злоумышленники добровольно вошли в состав регулярных подразделений 1-го и 2-го армейских корпусов Южного военного округа страны-агрессора.
Вместе с российскими захватчиками они штурмовали украинские города в Донецкой и Херсонской областях. Во время боев использовали различные виды вражеского автоматического и противотанкового оружия.
Также они обустраивали огневые позиции оккупантов и строили для них фортификационные сооружения для сдерживания контрнаступательных операций украинских войск.
На основании собранных доказательств следователи Службы безопасности сообщили боевикам о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса Украины:
▪️ ч. 2 ст. 111 (государственная измена, совершенная в условиях военного положения);
▪️ ч. 7 ст. 111-1 (коллаборационная деятельность).
Сейчас продолжается расследование для установления всех обстоятельств преступной деятельности злоумышленников. Им грозит пожизненное лишение свободы.
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