Воїни ГУР знищили черговий склад озброєнь окупантів у Донецьку: деталі

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23 жовтня 2023 року о 03:20 за київським часом внаслідок ударів високоточною зброєю ворожий склад з боєкомплектом, розташований на вулиці Ревякіна у Донецьку, було знищено, йдеться в повідомленні.

База з озброєнням, за інформацією розвідки, належала 110-й окремій мотострілецькій бригаді 1-го армійського корпусу російських окупаційних військ, яка зараз задіяна у штурмових діях в районі Авдіївки.

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