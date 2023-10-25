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11 років від початку АТО: Як усе почалося на сході
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11 років від початку АТО: Як усе почалося на сході

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Воїни ГУР знищили черговий склад озброєнь окупантів у Донецьку: деталі

Київ • УНН

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КИЇВ. 25 жовтня. УНН. Воїни-спецпризначенці Головного управління розвідки виявили та знищили ще один склад з боєприпасами ворога в тимчасово окупованому Донецьку. Про це ГУР МО України повідомили в своєму telеgram-каналі, пише УНН.

Воїни ГУР знищили черговий склад озброєнь окупантів у Донецьку: деталі

Деталі

23 жовтня 2023 року о 03:20 за київським часом внаслідок ударів високоточною зброєю ворожий склад з боєкомплектом, розташований на вулиці Ревякіна у Донецьку, було знищено, йдеться в повідомленні.

База з озброєнням, за інформацією розвідки, належала 110-й окремій мотострілецькій бригаді 1-го армійського корпусу російських окупаційних військ, яка зараз задіяна у штурмових діях в районі Авдіївки.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Раніше говорили про мавпу з гранатою, зараз про рогозіна з ракетою: ГУР прокоментували ідею рф атакувати Україну космічною ракетою

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