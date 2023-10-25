Воины ГУР уничтожили очередной склад вооружений оккупантов в Донецке: детали
Киев • УНН
КИЕВ. 25 октября. УНН. Воины-спецназовцы Главного управления разведки обнаружили и уничтожили еще один склад с боеприпасами врага во временно оккупированном Донецке. Об этом ГУР МО Украины сообщили в своем telеgram-канале, пишет УНН.
Детали
23 октября 2023 года в 03:20 по киевскому времени в результате ударов высокоточным оружием вражеский склад с боекомплектом, расположенный на улице Ревякина в Донецке, был уничтожен, говорится в сообщении.
База с вооружением, по информации разведки, принадлежала 110-й отдельной мотострелковой бригаде 1-го армейского корпуса российских оккупационных войск, которая сейчас задействована в штурмовых действиях в районе Авдеевки.
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