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Воєнні злочини росіян в Україні: фонд Клуні передав прокуратурі ФРН три справи проти командирів армії рф

Київ • УНН

 • 96793 перегляди

КИЇВ. 27 жовтня. УНН. Фонд правосуддя Клуні (CFJ) направив три подання до федеральних прокурорів Німеччини з проханням розпочати розслідування злочинів, скоєних росіянами в Україні. Про це інформує УНН із посиланням на повідомлення на сайті фонду від 26 жовтня.

Воєнні злочини росіян в Україні: фонд Клуні передав прокуратурі ФРН три справи проти командирів армії рф

Деталі

"Фонд Клуні за справедливість" (The Clooney Foundation for Justice, CFJ), заснований Амаль і Джорджем Клуні, передав до прокуратури ФРН три справи проти командирів армії рф, які вчинили злочини в Україні.

Цитата

«Фонд правосуддя Клуні (CFJ) подав три справи до федеральних прокурорів Німеччини з вимогою розслідувати злочини, скоєні в Україні. Організація подала докладні досьє на злочинців і представляє інтереси 16 тих, хто вижив, і сімей жертв. Одна зі справ була порушена спільно з давнім партнером CFJ, українською громадською організацією Truth Hounds», - ідеться у повідомленні.

Наразі організація має досьє щодо трьох російських командирів, яких звинувачують у скоєнні військових злочинів.

Серед них:

  • Невибірковий ракетний обстріл курорту в Одеській області влітку 2022 року, у результаті якого загинули 22 мирних жителі;
  • Страти чотирьох чоловіків у Харківській області з березня по вересень 2022 року;
  • Численні страти, катування та сексуальне насильство, скоєні в Київській області в березні 2022 року.

Кожне подання містить детальну доказову базу, зібрану ініціативою CFJ The Docket під час численних польових розслідувань в Україні, а також дослідження з відкритих джерел.

Якщо німецька влада вважає докази, представлені проти конкретних осіб, переконливими, вони можуть розпочати кримінальне розслідування та видати ордери на арешт підозрюваних.

Правовий принцип універсальної юрисдикції передбачає, що за певні серйозні злочини країни зобов'язані переслідувати винних у злочинах, які виходять за межі країни, де були скоєні злочини.

Подання також були направлені до Офісу прокурора Міжнародного кримінального суду (МКС) для підтримки зусиль Суду щодо притягнення високопоставленого керівництва рф до відповідальності за злочини, скоєні в Україні.

Довідково

Від початку повномасштабного вторгнення росії в Україну 24 лютого 2022 року команда юристів-міжнародників і розслідувачів, які працюють у межах програми CFJ The Docket, збирають докази та готують подання, які докладно описують типи порушень, скоєних російськими військовими в країні.

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