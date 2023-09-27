Прокуратура Німеччини розслідує російські злочини в Гостомелі на початку повномасштабної війни
Київ • УНН
КИЇВ. 27 вересня. УНН. Федеральна прокуратура Німеччини проводить розслідування розстрілу російськими військовими мирних жителів під Києвом на початку повномасштабної війни. Тоді постраждав, зокрема, громадянин Німеччини. Про це повідомляє німецьке видання Tagesschau, пише УНН.
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Зазначається, що прессекретар прокуратури за запитом інформаційного агентства dpa в Карлсруе повідомив, що відомство розпочало первинне персональне розслідування російського злочину у Гостомелі в середині липня.
Стверджується, що цивільні, в тому числі одна людина з німецьким громадянством, були обстріляні і поранені російськими військовими.
"У зв'язку з цим є початкова підозра щодо вчинення воєнних злочинів. Ми перебуваємо в тісному контакті з українськими правоохоронними органами для з'ясування цього питання", - заявив речник прокуратури.
Інші подробиці і час, коли стався інцидент в Гостомелі, поки не відомі.
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