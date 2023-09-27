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Прокуратура Германии расследует российские преступления в Гостомеле в начале полномасштабной войны

Прокуратура Германии расследует российские преступления в Гостомеле в начале полномасштабной войны

Киев • УНН

 • 195710 просмотра

КИЕВ. 27 сентября. УНН. Федеральная прокуратура Германии проводит расследование расстрела российскими военными мирных жителей под Киевом в начале полномасштабной войны. Тогда пострадал, в частности, гражданин Германии. Об этом сообщает немецкое издание Tagesschau, пишет УНН.

Детали

Отмечается, что пресс-секретарь прокуратуры по запросу информационного агентства dpa в Карлсруэ сообщил, что ведомство начало первичное персональное расследование российского преступления в Гостомеле в середине июля.

Утверждается, что гражданские, в том числе один человек с немецким гражданством, были обстреляны и ранены российскими военными.

"В связи с этим есть первоначальное подозрение о совершении военных преступлений. Мы находимся в тесном контакте с украинскими правоохранительными органами для выяснения этого вопроса", - заявил спикер прокуратуры.

Другие подробности и время, когда произошел инцидент в Гостомеле, пока не известны.

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