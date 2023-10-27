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Военные преступления россиян в Украине: фонд Клуни передал прокуратуре ФРГ три дела против командиров армии рф

Киев • УНН

 • 96793 просмотра

КИЕВ. 27 октября. УНН. Фонд правосудия Клуни (CFJ) направил три представления федеральным прокурорам Германии с просьбой начать расследование преступлений, совершенных россиянами в Украине. Об этом информирует УНН со ссылкой на сообщение на сайте фонда от 26 октября.

Военные преступления россиян в Украине: фонд Клуни передал прокуратуре ФРГ три дела против командиров армии рф

Детали

"Фонд Клуни за справедливость" (The Clooney Foundation for Justice, CFJ), основанный Амаль и Джорджем Клуни, передал в прокуратуру ФРГ три дела против командиров армии рф, совершивших преступления в Украине.

Цитата

«Фонд правосудия Клуни (CFJ) подал три дела к федеральным прокурорам Германии с требованием расследовать преступления, совершенные в Украине. Организация подала подробные досье на преступников и представляет интересы 16 выживших и семей жертв. Одно из дел было возбуждено совместно с давним партнером CFJ, украинской общественной организацией Truth Hounds», - говорится в сообщении.

Сейчас организация имеет досье на трех российских командиров, которых обвиняют в совершении военных преступлений.

Среди них:

  • Неизбирательный ракетный обстрел курорта в Одесской области летом 2022 года, в результате которого погибли 22 мирных жителя;
  • Казни четырех мужчин в Харьковской области с марта по сентябрь 2022 года;
  • Многочисленные казни, пытки и сексуальное насилие, совершенные в Киевской области в марте 2022 года.

Каждое представление содержит подробную доказательную базу, собранную инициативой CFJ The Docket во время многочисленных полевых расследований в Украине, а также исследования из открытых источников.

Если немецкие власти считают доказательства, представленные против конкретных лиц, убедительными, они могут начать уголовное расследование и выдать ордера на арест подозреваемых.

Правовой принцип универсальной юрисдикции предусматривает, что за определенные серьезные преступления страны обязаны преследовать виновных в преступлениях, которые выходят за пределы страны, где были совершены преступления.

Представления также были направлены в Офис прокурора Международного уголовного суда (МУС) для поддержки усилий Суда по привлечению высокопоставленного руководства рф к ответственности за преступления, совершенные в Украине.

Справочно

С начала полномасштабного вторжения россии в Украину 24 февраля 2022 года команда юристов-международников и расследователей, работающих в рамках программы CFJ The Docket, собирают доказательства и готовят представления, подробно описывающие типы нарушений, совершенных российскими военными в стране.

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