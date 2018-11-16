"Ворскла" на півроку втратила футболіста основного складу
Київ • УНН
КИЇВ. 16 листопада. УНН. Прес-служба полтавської “Ворскли” відзвітувала щодо ситуації зі здоров’ям стосовно півзахисника клубу Дмитра Кравченка, повідомляє УНН.
Травма, отримана в одному з єдиноборств наприкінці гри-відкриття євросезону зі “Спортінгом” (1:2) виявилася більш серйозною, ніж самому постраждалому та лікарям здалося одразу.
Діагноз, що поставили футболістові вказував на операцію. У висновку лікарі написали про “закритий перелом переднього краю правої великогомілкової кістки”. Футболіста в одній з київських клінік вже прооперував досвідчений ортопед-травматолог Дмитро Скибинський.
“На ту хвилину ми були попереду в рахунку, а в португальців ніяк не виходило забити гол. Тому й боротьба, чим ближче до фінального свистка, ставала все жорсткішою. У якийсь момент я відчув сильний удар в ногу. Мені надали допомогу, і я продовжив гру, та невдовзі зрозумів, що далі не зможу, і попросив про заміну”, — говорить півзахисник “Ворскли”.
Зауважимо, що за попередніми прогнозами, Кравченку знадобиться від чотирьох до п’яти місяців реабілітаційного періоду.
Додамо також, нинішнього сезону 23-рінчий гравець провів 9 матчів за клуб в УПЛ і два в Лізі Європи.