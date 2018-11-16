"Ворскла" на полгода потеряла футболиста основного состава
Киев • УНН
КИЕВ. 16 ноября. УНН. Пресс-служба полтавской “Ворсклы” отчиталась по ситуации со здоровьем относительно полузащитника клуба Дмитрия Кравченко, сообщает УНН.
Травма, полученная в одном из единоборств в конце игры открытия евросезона со “Спортингом” (1:2) оказалась более серьезной, чем самому пострадавшему и врачам показалось сразу.
Диагноз, который футболисту указывал на операцию. В заключении врачи написали о “закрытом переломе переднего края правой большеберцовой кости”. Футболиста в одной из киевских клиник уже прооперировал опытный ортопед-травматолог Дмитрий Скибинский.
“На ту минуту мы были впереди в счете, а у португальцев никак не получалось забить гол. Поэтому и борьба, чем ближе к финальному свистку, становилась все жестче. В какой-то момент я почувствовал сильный удар в ногу. Мне оказали помощь, и я продолжил игру, и вскоре понял, что дальше не смогу, и попросил о замене”, — говорит полузащитник “Ворсклы”.
Заметим, что по предварительным прогнозам, Кравченко понадобится от четырех до пяти месяцев реабилитационного периода.
Добавим также, в нынешнем сезоне 23-ринчий игрок провел 9 матчей за клуб в УПЛ и два в Лиге Европы.