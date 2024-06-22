Ворожий обстріл в Івано-Франківську: міський голова повідомив деталі
Київ • УНН
В Івано-Франківську в результаті ракетного обстрілу були вибиті вікна в дитячому садку і приватних будинках, але, на щастя, ніхто не постраждав.
В Івано-Франківську через ракетного обстрілу повибивало вікна в дитячому садку та приватних будинках. Про це повідомляє міський голова Івано-Франківську Руслан Марцінків, передає УНН.
Деталі
За попередньою інформацією, в Івано-Франківську внаслідок ворожої атаки були зафіксовані пошкодження житла та дитячого садка. У даних приміщеннях повибивало вікна.
Проте, на щастя, усі залишилися живі.
Нагадаємо
Міський голова пообіція, що місто надасть компенсацію всім, чиє майно було сьогодні пошкоджено.
Аварійна бригада оперативно розпочне забивати вікна в оселях франківців.
Компенсацію за вибиті вікна мешканці зможуть отримати, написавши заяву в ЦНАПі. Детально цей механізм повідомимо згодом.
Дякуємо Богові і захисникам, що пережили цю важку ніч
Ракетний обстріл рф пошкодив будівлі в Івано-Франківську22.06.24, 06:26 • 42727 переглядiв