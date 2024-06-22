Ворожий обстріл в Івано-Франківську: міський голова повідомив деталі

В Івано-Франківську через ракетного обстрілу повибивало вікна в дитячому садку та приватних будинках. Про це повідомляє міський голова Івано-Франківську Руслан Марцінків, передає УНН.

Деталі

За попередньою інформацією, в Івано-Франківську внаслідок ворожої атаки були зафіксовані пошкодження житла та дитячого садка. У даних приміщеннях повибивало вікна.

Проте, на щастя, усі залишилися живі.

Нагадаємо

Міський голова пообіція, що місто надасть компенсацію всім, чиє майно було сьогодні пошкоджено.

Аварійна бригада оперативно розпочне забивати вікна в оселях франківців.

Компенсацію за вибиті вікна мешканці зможуть отримати, написавши заяву в ЦНАПі. Детально цей механізм повідомимо згодом.

Дякуємо Богові і захисникам, що пережили цю важку ніч