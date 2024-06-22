Ракетний обстріл рф пошкодив будівлі в Івано-Франківську
Київ • УНН
Ворожий ракетний обстріл завдав шкоди будівлям на вулицях Берегова та Карпатська в Івано-Франківську, але повідомлень про жертви не надходило.
В Івано-Франківську внаслідок ворожого ракетного обстрілу зафіксовані пошкодження. Про це повідомляє міський голова Івано-Франківську Руслан Марцінків, передає УНН.
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На жаль, є пошкодження в Івано-Франківську на вулиці Береговій і Карпатській. За попередніми даними, обійшлось без жертв
Крім того, голова міста запевнив, що місто надасть компенсацію всім власникам помешкань, де повибивало вікна.
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