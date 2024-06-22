Ракетный обстрел рф повредил здания в Ивано-Франковске
Киев • УНН
Вражеский ракетный обстрел нанес ущерб зданиям на улицах Береговая и Карпатская в Ивано-Франковске, но сообщений о жертвах не поступало.
В Ивано-Франковске в результате вражеского ракетного обстрела зафиксированы повреждения. Об этом сообщает городской голова Ивано-Франковска Руслан Марцинкив, передает УНН.
Детали
К сожалению, есть повреждения в Ивано-Франковске на улице Береговой и Карпатской. По предварительным данным, обошлось без жертв
Кроме того, глава города заверил, что город предоставит компенсацию всем владельцам помещений, где повыбивало окна.
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