Вражеский обстрел в Ивано-Франковске: городской голова сообщил детали

ukenru
Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Экслюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Везла пенсии: на Харьковщине вражеский беспилотник попал в передвижное отделение "Укрпочты", погибла женщина

Везла пенсии: на Харьковщине вражеский беспилотник попал в передвижное отделение "Укрпочты", погибла женщина

  •  79214 просмотра
Раде предлагают переименовать Бровары на Бровари: зарегистрирован проект постановления

Раде предлагают переименовать Бровары на Бровари: зарегистрирован проект постановления

  •  83180 просмотра
Ермак открестился от Тищенко и намекнул, что кум должен сложить депутатский мандат

Ермак открестился от Тищенко и намекнул, что кум должен сложить депутатский мандат

  •  90099 просмотра
Оккупанты нанимают судебных приставов для фальшивых судов на захваченных территориях

Оккупанты нанимают судебных приставов для фальшивых судов на захваченных территориях

  •  53098 просмотра
Польша подняла в воздух военные самолеты на фоне российских ударов по Украине

Польша подняла в воздух военные самолеты на фоне российских ударов по Украине

  •  57223 просмотра
публикации
Вместо тысячи турникетов для военных: НАБУ планирует отремонтировать фасады своих зданий за 1,7 млн грн

Вместо тысячи турникетов для военных: НАБУ планирует отремонтировать фасады своих зданий за 1,7 млн грн

  •  133840 просмотра
Слуга народа Мороховский может сесть на 12 лет? Одесский банкир засветился в скандале с терминалом "Олимпекс"

Слуга народа Мороховский может сесть на 12 лет? Одесский банкир засветился в скандале с терминалом "Олимпекс"

  •  137972 просмотра
Директор НАБУ проигнорировал вызов в Раду: нардепы решили идти в Бюро

Директор НАБУ проигнорировал вызов в Раду: нардепы решили идти в Бюро

  •  145205 просмотра
Мяч на поле Зеленского. Президент может ветировать законопроект Гетманцева о "клубе белого бизнеса"

Мяч на поле Зеленского. Президент может ветировать законопроект Гетманцева о "клубе белого бизнеса"

20 июня 2024, 13:31  •  144316 просмотра
Корпоративные войны и уклонение от уплаты налогов: все о стиле ведения бизнеса Грозы и Науменко

Корпоративные войны и уклонение от уплаты налогов: все о стиле ведения бизнеса Грозы и Науменко

20 июня 2024, 08:38  •  134520 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
22 июня: Всемирный день тропического леса, день позитивных медиа

22 июня: Всемирный день тропического леса, день позитивных медиа

  •  5523 просмотра
5 романтических любовных фильмов, которые обязательно понравятся: что посмотреть на выходных

5 романтических любовных фильмов, которые обязательно понравятся: что посмотреть на выходных

  •  26294 просмотра
Владел каждой сценой, в которой был: Дональд Сазерленд не играл боевиков или влюбленных героев, но был настоящим гарантом качества - WP

Владел каждой сценой, в которой был: Дональд Сазерленд не играл боевиков или влюбленных героев, но был настоящим гарантом качества - WP

  •  82270 просмотра
Всемирный день жирафа, Международный день йоги, день скейтбординга. Что еще можно отметить 21 июня

Всемирный день жирафа, Международный день йоги, день скейтбординга. Что еще можно отметить 21 июня

21 июня 2024, 03:07  •  87038 просмотра
Queen продает музыкальный каталог Sony Music за более чем миллиард долларов - СМИ

Queen продает музыкальный каталог Sony Music за более чем миллиард долларов - СМИ

20 июня 2024, 17:00  •  82567 просмотра
Актуальное

Ищешь правду?

Присоединяйся к нашему Telegram-каналу!

Вражеский обстрел в Ивано-Франковске: городской голова сообщил детали

Вражеский обстрел в Ивано-Франковске: городской голова сообщил детали

Киев  •  УНН

22 июня 2024, 03:45  •  10970 просмотра

Read in English

В Ивано-Франковске в результате ракетного обстрела были выбиты окна в детском саду и частных домах, но, к счастью, никто не пострадал.

В Ивано-Франковске из-за ракетного обстрела повыло окна в детском саду и частных домах. Об этом сообщает городской голова Ивано-Франковска Руслан Марцинкив, передает УНН.

Детали

По предварительной информации, в Ивано-Франковске в результате вражеской атаки были зафиксированы повреждения жилья и детского сада. В данных помещениях повыбивало окна.

Однако, к счастью, все остались живы.

Напомним

Мэр пообещай, что город предоставит компенсацию всем, есть ли имущество было сегодня повреждено.

Image

Аварийная бригада оперативно начнет забивать окна в домах франковцев.
компенсацию за выбитые окна жильцы смогут получить, написав заявление в ЦПАУ. Подробно этот механизм сообщим впоследствии. 
благодарим Бога и защитников, переживших эту тяжелую ночь

- проинформировал Руслан Марцинкив.

Ракетный обстрел рф повредил здания в Ивано-Франковске22 июня 2024, 03:26 • 16329 просмотров

Юлия Котвицкая

Юлия Котвицкая

ОбществоВойна
ivano-frankovskИвано-Франковск
Совет ЕС согласовал старт переговоров о вступлении с Украиной и Молдовой: запланировано начать до председательства Венгрии
  •  108820 просмотра

Совет ЕС согласовал старт переговоров о вступлении с Украиной и Молдовой: запланировано начать до председательства Венгрии

Эксклюзив
Публичные высказывания депутата о конкретном уголовном деле - это давление на суд - Чумак
  •  105885 просмотра

Публичные высказывания депутата о конкретном уголовном деле - это давление на суд - Чумак

Эксклюзив
Черниговская ОВА не предлагала агрохолдингам присоединиться к ремонту дорог, которые они разрушают своим транспортом
  •  104942 просмотра

Черниговская ОВА не предлагала агрохолдингам присоединиться к ремонту дорог, которые они разрушают своим транспортом

Эксклюзив
Что известно о суббоэкспрессах, которыми рф, вероятно, начала оснащать ракеты Х-101 – ответ экспертов
20 июня 2024, 11:36  •  112827 просмотра

Что известно о суббоэкспрессах, которыми рф, вероятно, начала оснащать ракеты Х-101 – ответ экспертов

Эксклюзив
Директор НАБУ назвал свой отчет перед нардепами преждевременным и, вероятно, не явится на доклад
20 июня 2024, 11:23  •  106133 просмотра

Директор НАБУ назвал свой отчет перед нардепами преждевременным и, вероятно, не явится на доклад

Эксклюзив
Во втором полугодии курс может достичь более 42 гривны за доллар - эксперт
20 июня 2024, 08:48  •  108652 просмотра

Во втором полугодии курс может достичь более 42 гривны за доллар - эксперт

Эксклюзив
Наказание компаний, которые не платят налоги в том числе из-за серого экспорта, должно быть публичным и громким - эксперт
20 июня 2024, 08:06  •  98862 просмотра

Наказание компаний, которые не платят налоги в том числе из-за серого экспорта, должно быть публичным и громким - эксперт

Эксклюзив
Начат сбор подписей за отставку Костина с должности Генпрокурора
20 июня 2024, 07:57  •  68205 просмотра

Начат сбор подписей за отставку Костина с должности Генпрокурора

Эксклюзив
В Украине необходимо ввести платные дороги для крупногабаритного транспорта - эксперт
20 июня 2024, 07:10  •  56092 просмотра

В Украине необходимо ввести платные дороги для крупногабаритного транспорта - эксперт

В столице изуродовали могилы погибших воинов "Да Винчи", "Джуса" и Петриченко
20 июня 2024, 06:59  •  36928 просмотра

В столице изуродовали могилы погибших воинов "Да Винчи", "Джуса" и Петриченко

Популярные

Польша подняла в воздух военные самолеты на фоне российских ударов по Украине

Польша подняла в воздух военные самолеты на фоне российских ударов по Украине

  •  57223 просмотра
Оккупанты нанимают судебных приставов для фальшивых судов на захваченных территориях

Оккупанты нанимают судебных приставов для фальшивых судов на захваченных территориях

  •  53098 просмотра
Ермак открестился от Тищенко и намекнул, что кум должен сложить депутатский мандат

Ермак открестился от Тищенко и намекнул, что кум должен сложить депутатский мандат

  •  90099 просмотра
Раде предлагают переименовать Бровары на Бровари: зарегистрирован проект постановления

Раде предлагают переименовать Бровары на Бровари: зарегистрирован проект постановления

  •  83180 просмотра
Везла пенсии: на Харьковщине вражеский беспилотник попал в передвижное отделение "Укрпочты", погибла женщина

Везла пенсии: на Харьковщине вражеский беспилотник попал в передвижное отделение "Укрпочты", погибла женщина

  •  79214 просмотра

Публикации

Вместо тысячи турникетов для военных: НАБУ планирует отремонтировать фасады своих зданий за 1,7 млн грн

Вместо тысячи турникетов для военных: НАБУ планирует отремонтировать фасады своих зданий за 1,7 млн грн

  •  133840 просмотра
Слуга народа Мороховский может сесть на 12 лет? Одесский банкир засветился в скандале с терминалом "Олимпекс"

Слуга народа Мороховский может сесть на 12 лет? Одесский банкир засветился в скандале с терминалом "Олимпекс"

  •  137972 просмотра
Директор НАБУ проигнорировал вызов в Раду: нардепы решили идти в Бюро

Директор НАБУ проигнорировал вызов в Раду: нардепы решили идти в Бюро

  •  145205 просмотра
Мяч на поле Зеленского. Президент может ветировать законопроект Гетманцева о "клубе белого бизнеса"

Мяч на поле Зеленского. Президент может ветировать законопроект Гетманцева о "клубе белого бизнеса"

20 июня 2024, 13:31  •  144316 просмотра
Корпоративные войны и уклонение от уплаты налогов: все о стиле ведения бизнеса Грозы и Науменко

Корпоративные войны и уклонение от уплаты налогов: все о стиле ведения бизнеса Грозы и Науменко

20 июня 2024, 08:38  •  134520 просмотра

Война

В результате нападения рф на энергетическую инфраструктуру Украины пострадали 2 энергетика

В результате нападения рф на энергетическую инфраструктуру Украины пострадали 2 энергетика

  •  10651 просмотра
Вражеский обстрел в Ивано-Франковске: городской голова сообщил детали

Вражеский обстрел в Ивано-Франковске: городской голова сообщил детали

  •  13290 просмотра
В Волынской области в результате атаки рф работали силы ПВО

В Волынской области в результате атаки рф работали силы ПВО

  •  16365 просмотра
Ракетный обстрел рф повредил здания в Ивано-Франковске

Ракетный обстрел рф повредил здания в Ивано-Франковске

  •  18428 просмотра
На Львовщине армия рф нанесла ракетный удар по объекту критической энергетической инфраструктуры-ОВА

На Львовщине армия рф нанесла ракетный удар по объекту критической энергетической инфраструктуры-ОВА

  •  29499 просмотра

политика

США и Китай возобновляют ядерные переговоры после 5-летней паузы

США и Китай возобновляют ядерные переговоры после 5-летней паузы

  •  22432 просмотра
Польша подняла в воздух военные самолеты на фоне российских ударов по Украине

Польша подняла в воздух военные самолеты на фоне российских ударов по Украине

  •  57150 просмотра
Сообщено о подозрении: на Сумщине мужчина распространял запрещенную в Украине символику

Сообщено о подозрении: на Сумщине мужчина распространял запрещенную в Украине символику

  •  35559 просмотра
Оккупанты нанимают судебных приставов для фальшивых судов на захваченных территориях

Оккупанты нанимают судебных приставов для фальшивых судов на захваченных территориях

  •  53044 просмотра
Зеленский назначил нового посла Украины в Ираке

Зеленский назначил нового посла Украины в Ираке

  •  34480 просмотра

Война

В результате нападения рф на энергетическую инфраструктуру Украины пострадали 2 энергетика

В результате нападения рф на энергетическую инфраструктуру Украины пострадали 2 энергетика

  •  10651 просмотра
Вражеский обстрел в Ивано-Франковске: городской голова сообщил детали

Вражеский обстрел в Ивано-Франковске: городской голова сообщил детали

  •  13290 просмотра
В Волынской области в результате атаки рф работали силы ПВО

В Волынской области в результате атаки рф работали силы ПВО

  •  16365 просмотра
Ракетный обстрел рф повредил здания в Ивано-Франковске

Ракетный обстрел рф повредил здания в Ивано-Франковске

  •  18428 просмотра
На Львовщине армия рф нанесла ракетный удар по объекту критической энергетической инфраструктуры-ОВА

На Львовщине армия рф нанесла ракетный удар по объекту критической энергетической инфраструктуры-ОВА

  •  29499 просмотра

политика

США и Китай возобновляют ядерные переговоры после 5-летней паузы

США и Китай возобновляют ядерные переговоры после 5-летней паузы

  •  22432 просмотра
Польша подняла в воздух военные самолеты на фоне российских ударов по Украине

Польша подняла в воздух военные самолеты на фоне российских ударов по Украине

  •  57150 просмотра
Сообщено о подозрении: на Сумщине мужчина распространял запрещенную в Украине символику

Сообщено о подозрении: на Сумщине мужчина распространял запрещенную в Украине символику

  •  35559 просмотра
Оккупанты нанимают судебных приставов для фальшивых судов на захваченных территориях

Оккупанты нанимают судебных приставов для фальшивых судов на захваченных территориях

  •  53044 просмотра
Зеленский назначил нового посла Украины в Ираке

Зеленский назначил нового посла Украины в Ираке

  •  34480 просмотра

Новости Бизнеса

БФ "МХП-Громаді" в третий раз получил самые высокие баллы в Национальном рейтинге благотворительных организаций

БФ "МХП-Громаді" в третий раз получил самые высокие баллы в Национальном рейтинге благотворительных организаций

  •  22202 просмотра
В Киеве состоится первая Всеукраинская конференция по закупкам МХП

В Киеве состоится первая Всеукраинская конференция по закупкам МХП

20 июня 2024, 11:46  •  59573 просмотра
Новая услуга для клиентов ПУМБ - переводы на карту или счет через TransferGo

Новая услуга для клиентов ПУМБ - переводы на карту или счет через TransferGo

18 июня 2024, 07:17  •  105235 просмотра

Экономика

Apple откладывает продажи смартфонов с AI-функциями в ЕС из-за законодательных ограничений

Apple откладывает продажи смартфонов с AI-функциями в ЕС из-за законодательных ограничений

  •  14842 просмотра
Жатва в Украине: где уже начали собирать урожай и сколько намолотили

Жатва в Украине: где уже начали собирать урожай и сколько намолотили

  •  26389 просмотра
Этим летом Украина получит первые 1,5 миллиарда евро от замороженных российских активов - Домбровскис

Этим летом Украина получит первые 1,5 миллиарда евро от замороженных российских активов - Домбровскис

  •  26459 просмотра
В этом году Украина может получить 16 млрд евро финансовой поддержки от ЕС - Минфин

В этом году Украина может получить 16 млрд евро финансовой поддержки от ЕС - Минфин

  •  24732 просмотра
Украина призывает FATF внести россию в черный список из-за соглашения с Северной Кореей

Украина призывает FATF внести россию в черный список из-за соглашения с Северной Кореей

  •  40645 просмотра

Киев

Крылатые ракеты направляются на Киевщину

Крылатые ракеты направляются на Киевщину

  •  31910 просмотра
В Киеве и ряде областей объявлена воздушная тревога

В Киеве и ряде областей объявлена воздушная тревога

  •  24490 просмотра
Дополнительные поезда запускают из Киева во Львов и в горы

Дополнительные поезда запускают из Киева во Львов и в горы

  •  23785 просмотра
Воздушные силы ПВО ночью сбили четыре управляемых авиаракета

Воздушные силы ПВО ночью сбили четыре управляемых авиаракета

21 июня 2024, 03:57  •  42750 просмотра
Вандализм на могилах погибших украинских воинов: задержанной назначат судебно-психиатрическую экспертизу

Вандализм на могилах погибших украинских воинов: задержанной назначат судебно-психиатрическую экспертизу

20 июня 2024, 20:55  •  42188 просмотра