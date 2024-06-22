Вражеский обстрел в Ивано-Франковске: городской голова сообщил детали
Киев • УНН
В Ивано-Франковске в результате ракетного обстрела были выбиты окна в детском саду и частных домах, но, к счастью, никто не пострадал.
В Ивано-Франковске из-за ракетного обстрела повыло окна в детском саду и частных домах. Об этом сообщает городской голова Ивано-Франковска Руслан Марцинкив, передает УНН.
Детали
По предварительной информации, в Ивано-Франковске в результате вражеской атаки были зафиксированы повреждения жилья и детского сада. В данных помещениях повыбивало окна.
Однако, к счастью, все остались живы.
Напомним
Мэр пообещай, что город предоставит компенсацию всем, есть ли имущество было сегодня повреждено.
Аварийная бригада оперативно начнет забивать окна в домах франковцев.
компенсацию за выбитые окна жильцы смогут получить, написав заявление в ЦПАУ. Подробно этот механизм сообщим впоследствии.
благодарим Бога и защитников, переживших эту тяжелую ночь
Ракетный обстрел рф повредил здания в Ивано-Франковске22 июня 2024, 03:26 • 16329 просмотров