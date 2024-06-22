Вражеский обстрел в Ивано-Франковске: городской голова сообщил детали

В Ивано-Франковске из-за ракетного обстрела повыло окна в детском саду и частных домах. Об этом сообщает городской голова Ивано-Франковска Руслан Марцинкив, передает УНН.

Детали

По предварительной информации, в Ивано-Франковске в результате вражеской атаки были зафиксированы повреждения жилья и детского сада. В данных помещениях повыбивало окна.

Однако, к счастью, все остались живы.

Напомним

Мэр пообещай, что город предоставит компенсацию всем, есть ли имущество было сегодня повреждено.

Аварийная бригада оперативно начнет забивать окна в домах франковцев.

компенсацию за выбитые окна жильцы смогут получить, написав заявление в ЦПАУ. Подробно этот механизм сообщим впоследствии.

благодарим Бога и защитников, переживших эту тяжелую ночь - проинформировал Руслан Марцинкив.

Ракетный обстрел рф повредил здания в Ивано-Франковске