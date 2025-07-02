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ЗСУ стримують спроби рф перетнути межу Донецької і Дніпропетровської областей - Генштаб
09:18 • 6141 перегляди
ЗСУ стримують спроби рф перетнути межу Донецької і Дніпропетровської областей - Генштаб
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Ворожий обстріл Нікополя: 4 людей постраждали, пошкоджено будинки та авто

Київ • УНН

 • 494 перегляди

Нікополь зазнав обстрілу БпЛА та артилерією 2 липня, що призвело до поранень чотирьох осіб та пошкоджень автомобілів і житлових будинків. Прокуратура Дніпропетровської області розпочала розслідування.

Ворожий обстріл Нікополя: 4 людей постраждали, пошкоджено будинки та авто

Загарбники атакували Дніпропетровщину БпЛА та артилерію. Було пошкоджено автомобілі та житлові будинки; поранення отримали 4 людей. Передає УНН із посиланням на пресслужбу Дніпропетровської обласної прокуратури.

Деталі

Ворог здійснив обстріл Нікополя. За даними прокуратури Дніпропетровської області, внаслідок ворожого обстрілу 2 липня, із застосуванням БпЛА та артилерії, постраждали 4 людей. Пошкоджено автомобілі та житлові будинки.  Розпочато розслідування

Нагадаємо

8 ворожих безпілотників збито на Дніпропетровщині вночі 2 липня, проте атаки призвели до пошкоджень підприємств, фермерського господарства, будівель та лінії електропередач. Постраждала 69-річна жінка.

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Ігор Тележніков

Ігор Тележніков

ВійнаКримінал та НП
Дніпропетровська область
Tesla
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