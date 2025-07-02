Ворожий обстріл Нікополя: 4 людей постраждали, пошкоджено будинки та авто
Київ • УНН
Нікополь зазнав обстрілу БпЛА та артилерією 2 липня, що призвело до поранень чотирьох осіб та пошкоджень автомобілів і житлових будинків. Прокуратура Дніпропетровської області розпочала розслідування.
Загарбники атакували Дніпропетровщину БпЛА та артилерію. Було пошкоджено автомобілі та житлові будинки; поранення отримали 4 людей. Передає УНН із посиланням на пресслужбу Дніпропетровської обласної прокуратури.
Деталі
Ворог здійснив обстріл Нікополя. За даними прокуратури Дніпропетровської області, внаслідок ворожого обстрілу 2 липня, із застосуванням БпЛА та артилерії, постраждали 4 людей. Пошкоджено автомобілі та житлові будинки. Розпочато розслідування
Нагадаємо
8 ворожих безпілотників збито на Дніпропетровщині вночі 2 липня, проте атаки призвели до пошкоджень підприємств, фермерського господарства, будівель та лінії електропередач. Постраждала 69-річна жінка.
На Донеччині уночі ворог атакував Новотроїцьке 5 дронами, Слов'янськ - ще 6: показали наслідки30.06.25, 13:20 • 1393 перегляди