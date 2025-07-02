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Вражеский обстрел Никополя: 4 человека пострадали, повреждены дома и авто

Киев • УНН

 • 304 просмотра

Никополь подвергся обстрелу БпЛА и артиллерии 2 июля, что привело к ранениям четырех человек и повреждениям автомобилей и жилых домов. Прокуратура Днепропетровской области начала расследование.

Вражеский обстрел Никополя: 4 человека пострадали, повреждены дома и авто

Оккупанты атаковали Днепропетровщину БПЛА и артиллерией. Были повреждены автомобили и жилые дома; ранения получили 4 человека. Передает УНН со ссылкой на пресс-службу Днепропетровской областной прокуратуры.

Детали

Враг осуществил обстрел Никополя. По данным прокуратуры Днепропетровской области, в результате вражеского обстрела 2 июля, с применением БПЛА и артиллерии, пострадали 4 человека. Повреждены автомобили и жилые дома. Начато расследование

Напомним

8 вражеских беспилотников сбиты на Днепропетровщине ночью 2 июля, однако атаки привели к повреждениям предприятий, фермерского хозяйства, зданий и линии электропередач. Пострадала 69-летняя женщина.

В Донецкой области ночью враг атаковал Новотроицкое 5 дронами, Славянск - еще 6: показали последствия30.06.25, 13:20 • 1391 просмотр

Игорь Тележников

Игорь Тележников

ВойнаКриминал и ЧП
Днепропетровская область
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