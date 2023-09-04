"Ворожий вогненний натяк" перед зустріччю путіна з Ердоганом - Гуменюк про атаку дронів на Одещину

На прохання журналістки розповісти про нічну атаку дронів на Одещину, Гуменюк відповіла наступне:

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“Цієї ночі була масована атака дронів. Зрозуміло, що ворог зараз робить акцент на використанні БПЛА, оскільки у нього є необхідність певною мірою економити ракети, запас яких у нього закінчується швидше, ніж він може його поповнювати. Хоча все ще можуть, і це треба враховувати”, - сказала Гуменюк.

Окрім того, удар БПЛА був спрямований по цивільній інфраструктурі. Ворогу не дає спокою продовження реалізації зернової ініціативи, попри те, що в формальних рамках вона теж обмежена, вказала вона.

“Зрозуміло, що це такий ворожий вогненний натяк напередодні відомої світової події політичного рівня, а саме - зустріч диктатора країни-терористки (володимира путіна - ред.) і лідера Турецької Республіки (Реджепа Таїпа Ердогана - ред.), цілком імовірно це (атака - ред.) було як засіб впливу та шантажу, який росіяни це часто використовують”, - наголосила Гуменюк.

Нагадаємо

Уночі рф атакувала південь Одещини впродовж 3,5 години. У декількох населених пунктах Ізмаїльського району пошкоджені складські та виробничі будівлі, сільгосптехніка та устаткування промислових підприємств.

Також через потрапляння уламків, внаслідок збиття, виникло декілька загорянь на території цивільних об'єктів.