"Ворожий вогненний натяк" перед зустріччю путіна з Ердоганом - Гуменюк про атаку дронів на Одещину
Київ • УНН
КИЇВ. 4 вересня. УНН. Російська армія використовувала безпілотники для масованої атаки на Одещину, оскільки запаси ракет у них виснажуються. При цьому ця атака є таким "ворожим вогненним натяком" перед зустріччю російського диктатора та турецького лідера, де має обговорюватися "зернова угода", повідомила під час брифінгу керівниця об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк, передає кореспондент УНН.
На прохання журналістки розповісти про нічну атаку дронів на Одещину, Гуменюк відповіла наступне:
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“Цієї ночі була масована атака дронів. Зрозуміло, що ворог зараз робить акцент на використанні БПЛА, оскільки у нього є необхідність певною мірою економити ракети, запас яких у нього закінчується швидше, ніж він може його поповнювати. Хоча все ще можуть, і це треба враховувати”, - сказала Гуменюк.
Окрім того, удар БПЛА був спрямований по цивільній інфраструктурі. Ворогу не дає спокою продовження реалізації зернової ініціативи, попри те, що в формальних рамках вона теж обмежена, вказала вона.
“Зрозуміло, що це такий ворожий вогненний натяк напередодні відомої світової події політичного рівня, а саме - зустріч диктатора країни-терористки (володимира путіна - ред.) і лідера Турецької Республіки (Реджепа Таїпа Ердогана - ред.), цілком імовірно це (атака - ред.) було як засіб впливу та шантажу, який росіяни це часто використовують”, - наголосила Гуменюк.
Нагадаємо
Уночі рф атакувала південь Одещини впродовж 3,5 години. У декількох населених пунктах Ізмаїльського району пошкоджені складські та виробничі будівлі, сільгосптехніка та устаткування промислових підприємств.
Також через потрапляння уламків, внаслідок збиття, виникло декілька загорянь на території цивільних об'єктів.