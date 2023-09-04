"Вражеский огненный намек" перед встречей путина с Эрдоганом - Гуменюк об атаке дронов в Одесской области

На просьбу журналистки рассказать о ночной атаке дронов в Одесской области, Гуменюк ответила следующее:

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“Этой ночью была массированная атака дронов. Понятно, что враг сейчас делает акцент на использовании БПЛА, поскольку у него есть необходимость в определенной степени экономить ракеты, запас которых у него заканчивается быстрее, чем он может его пополнять. Хотя все еще могут, и это надо учитывать”, - сказала Гуменюк.

Кроме того, удар БПЛА был направлен по гражданской инфраструктуре. Врагу не дает покоя продолжение реализации зерновой инициативы, несмотря на то, что в формальных рамках она тоже ограничена, указала она.

“Понятно, что это такой вражеский огненный намек накануне известного мирового события политического уровня, а именно - встреча диктатора страны-террористки (владимира путина - ред.) и лидера Турецкой Республики (Реджепа Тайипа Эрдогана - ред.), вполне вероятно это (атака - ред.) было как средство воздействия и шантажа, который россияне это часто используют”, - отметила Гуменюк.

Напомним

Ночью рф атаковала юг Одесской области в течение 3,5 часов. В нескольких населенных пунктах Измаильского района повреждены складские и производственные здания, сельхозтехника и оборудование промышленных предприятий.

Также из-за попадания обломков, в результате сбития, возникло несколько возгораний на территории гражданских объектов.