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"Вражеский огненный намек" перед встречей путина с Эрдоганом - Гуменюк об атаке дронов в Одесской области

Киев • УНН

 • 1032418 просмотра

КИЕВ. 4 сентября. УНН. Российская армия использовала беспилотники для массированной атаки на Одесскую область, поскольку запасы ракет у них истощаются. При этом эта атака является таким "вражеским огненным намеком" перед встречей российского диктатора и турецкого лидера, где должна обсуждаться "зерновая сделка", сообщила во время брифинга руководитель объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк, передает корреспондент УНН.

На просьбу журналистки рассказать о ночной атаке дронов в Одесской области, Гуменюк ответила следующее:

Цитата

“Этой ночью была массированная атака дронов. Понятно, что враг сейчас делает акцент на использовании БПЛА, поскольку у него есть необходимость в определенной степени экономить ракеты, запас которых у него заканчивается быстрее, чем он может его пополнять. Хотя все еще могут, и это надо учитывать”, - сказала Гуменюк.

Кроме того, удар БПЛА был направлен по гражданской инфраструктуре. Врагу не дает покоя продолжение реализации зерновой инициативы, несмотря на то, что в формальных рамках она тоже ограничена, указала она.

“Понятно, что это такой вражеский огненный намек накануне известного мирового события политического уровня, а именно - встреча диктатора страны-террористки (владимира путина - ред.) и лидера Турецкой Республики (Реджепа Тайипа Эрдогана - ред.), вполне вероятно это (атака - ред.) было как средство воздействия и шантажа, который россияне это часто используют”, - отметила Гуменюк.

Напомним

Ночью рф атаковала юг Одесской области в течение 3,5 часов. В нескольких населенных пунктах Измаильского района повреждены складские и производственные здания, сельхозтехника и оборудование промышленных предприятий.

Также из-за попадания обломков, в результате сбития, возникло несколько возгораний на территории гражданских объектов.

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