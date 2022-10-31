Ворожий удар по Харкову: били ракетами С-300, можливі перебої зі світлом

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«Сьогодні приблизно о 8:00 ранку ворог завдав по Харкову та Чугуївському району ракетних ударів. Попередньо, ракетами комплексу С-300, які запустили з бєлгорода. Пошкоджено об'єкти критичної інфраструктури. Тому можливі перебої зі світлом», - написав Синєгубов у Телеграм.

За його словами, постраждалих на цю хвилину немає, усі служби працюють на місцях влучань. Інформація уточнюється.

Окрім того, він повідомив, що протягом минулої доби ворог продовжив терор мирного населення Харківського, Куп'янського, Чугуївського та Ізюмського районів області.

«Зокрема були обстріляне місто Куп'янськ, смт Дворічна, Вовчанська громада. Пошкоджені приватні будинки та господарчі споруди, сталися пожежі», - зазначив Синєгубов.

Синєгубов також повідомив, що за даними обласного Центру екстреної медичної допомоги, минулої доби в Ізюмському районі госпіталізований з пораненням 16-річний хлопець. Його стан медики оцінюють як середній.

Доповнення

Мер Харкова Ігор Терехов повідомив про два ворожі "прильоти" по місту, удар прийшовся по об'єкту критичної інфраструктури.