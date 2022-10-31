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Пособництво рф: прокуратура назвала регіони-лідери за кількістю злочинів
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10:23 • 22411 перегляди

Пособництво рф: прокуратура назвала регіони-лідери за кількістю злочинів

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10:07 • 40969 перегляди

Виробники ліків сплачують найменше податків серед фармацевтичної галузі - ДПС

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09:22 • 47755 перегляди

"Прослушка" в офісі адвокатів: Національна Асоціація подала заяву до Генпрокурора та ДБР про грубий злочин з боку НАБУ

08:59 • 54102 перегляди

Україна буде працювати з США для досягнення взаємоприйнятного тексту угоди про копалини - Сибіга

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07:46 • 69376 перегляди

НАБУ встановило "прослушку" в офісі столичних адвокатів - безпрецедентне порушення адвокатської таємниці

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Що зміниться з 1 квітня 2025 року: перерахунок пенсій, перебронювання та ціни на цигарки

31 березня, 19:27 • 145883 перегляди

У Києві та Дніпрі з 1 квітня на деяких ділянках доріг можна буде їхати зі швидкістю 70-80 км/год: де саме

31 березня, 18:26 • 171284 перегляди

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31 березня, 15:02 • 194703 перегляди

"Це мої збитки, які ніхто не компенсував": малі аптеки потерпають від переоцінки ТОП-100 ліків

31 березня, 14:30 • 225062 перегляди

ОП про статтю Economist щодо виборів у липні: не було такої наради і доручення Зеленського

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У Харкові два "прильоти", ворог вдарив по критичній інфраструктурі - мер

У Харкові два "прильоти", ворог вдарив по критичній інфраструктурі - мер

Київ • УНН

 • 151844 перегляди

КИЇВ. 31 жовтня. УНН. Мер Харкова Ігор Терехов повідомив про два ворожі "прильоти" по місту, удар прийшовся по об'єкту критичної інфраструктури, пише УНН.

Цитата

"Два «прильоти» по Харкову. Ворог ударив по об'єкту критичної інфраструктури у місті", - повідомив Терехов у Телеграм.

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Голова Харківської ОВА Олег Синєгубов закликав жителів Харкова та області перебувати в укриттях, зауваживши, що російські окупанти завдають ударів.

Українські Національні Новини

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