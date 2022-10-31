У Харкові два "прильоти", ворог вдарив по критичній інфраструктурі - мер
Київ • УНН
КИЇВ. 31 жовтня. УНН. Мер Харкова Ігор Терехов повідомив про два ворожі "прильоти" по місту, удар прийшовся по об'єкту критичної інфраструктури, пише УНН.
Цитата
"Два «прильоти» по Харкову. Ворог ударив по об'єкту критичної інфраструктури у місті", - повідомив Терехов у Телеграм.
Раніше
Голова Харківської ОВА Олег Синєгубов закликав жителів Харкова та області перебувати в укриттях, зауваживши, що російські окупанти завдають ударів.