У Харкові два "прильоти", ворог вдарив по критичній інфраструктурі - мер

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"Два «прильоти» по Харкову. Ворог ударив по об'єкту критичної інфраструктури у місті", - повідомив Терехов у Телеграм.

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Голова Харківської ОВА Олег Синєгубов закликав жителів Харкова та області перебувати в укриттях, зауваживши, що російські окупанти завдають ударів.