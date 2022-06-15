Ворожий обстріл житлового кварталу Миколаєва: у будинку пошкоджено 6 квартир, поранено одну людину

Цитата

«Сьогодні вдень близько 13:00 російські окупанти знову обстріляли житловий квартал Миколаєва. Поцілили у чотириповерховий житловий будинок. Зруйновано дах, перекриття від четвертого до другого поверху, пошкоджено несучу стіну і вибито вікна. Загалом у будинку пошкоджено 6 квартир», - написав Сєнкевич.

Деталі

Сєнкевич повідомив, що за попередньою інформацією, одна людина дістала поранення. На місці працюють рятувальники ДСНС та комунальники.

Доповнення

Раніше голова Миколаївської ОВА Віталій Кім повідомляв, що сьогодні, 15 червня, у Миколаєві російські окупанти обстріляли житловий будинок. За його інформацією поранення дістало п'ятеро мирних мешканців.

Додамо

Російські війська 14 червня обстрілювали на Миколаївщині населені пункти Лепетиха та Березнегувате Березнегуватської громади, Шевченкове Шевченківської громади та Лупареве Галицинівської громади. Також обстрілів зазнала Прибужанівська громада Вознесенського району.