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Трамп розчарований лідерами України та росії - Білий дім
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Окупанти обстріляли житловий будинок у Миколаєві: поранено п'ятьох людей

Окупанти обстріляли житловий будинок у Миколаєві: поранено п'ятьох людей

Київ • УНН

 • 121490 перегляди

КИЇВ. 15 червня. УНН. Сьогодні у Миколаєві російські окупанти обстріляли житловий будинок – поранення дістало п'ятеро мирних мешканців. Про це повідомляє УНН з посиланням на допис голови Миколаївської ОВА Віталія Кіма в Telegram.

Цитата

"Як завжди, окупанти артилерією по "військовому" об'єкту. 5 поранених мешканців", - підписав відео Кім.

Нагадаємо 

Російські війська 14 червня обстрілювали на Миколаївщині населені пункти Лепетиха та Березнегувате Березнегуватської громади, Шевченкове Шевченківської громади та Лупареве Галицинівської громади. Також обстрілів зазнала Прибужанівська громада Вознесенського району.

13 червня на Миколаївщині поранення отримали 23 людини. Дітей серед постраждалих немає. 

Мер Миколаєва Олександр Сєнкевич заявив, що 13 червня російські окупанти вкотре обстріляли передмістя Миколаєва. Як повідомила військова комендатура оборони міста, це були реактивні системи залпового вогню "Ураган". Обійшлося без жертв.

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