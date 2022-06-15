Окупанти обстріляли житловий будинок у Миколаєві: поранено п'ятьох людей

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"Як завжди, окупанти артилерією по "військовому" об'єкту. 5 поранених мешканців", - підписав відео Кім.

Нагадаємо

Російські війська 14 червня обстрілювали на Миколаївщині населені пункти Лепетиха та Березнегувате Березнегуватської громади, Шевченкове Шевченківської громади та Лупареве Галицинівської громади. Також обстрілів зазнала Прибужанівська громада Вознесенського району.

13 червня на Миколаївщині поранення отримали 23 людини. Дітей серед постраждалих немає.

Мер Миколаєва Олександр Сєнкевич заявив, що 13 червня російські окупанти вкотре обстріляли передмістя Миколаєва. Як повідомила військова комендатура оборони міста, це були реактивні системи залпового вогню "Ураган". Обійшлося без жертв.