Миколаївщина знову зазнала обстрілів з боку окупантів: поранено ще 19 людей

Деталі

Російські війська, як вказано, обстрілювали населені пункти Лепетиха та Березнегувате Березнегуватської громади, Шевченкове Шевченківської громади та Лупареве Галицинівської громади.

Також обстрілів зазнала Прибужанівська громада Вознесенського району. Інформація щодо постраждалих та руйнувань уточнюється.

При цьому голова Миколаївської облради Ганна Замазєєва повідомила, що "за минулу добу на Миколаївщині поранення отримали 19 людей". Дітей серед постраждалих, з її слів, немає. Усі постраждалі доставлені у медичні заклади і отримують необхідну допомогу.

"Загалом, станом на сьогоднішній ранок, в миколаївських лікарнях знаходяться 280 громадян, що постраждали від атак окупантів на Миколаївщину. Ще 68 постраждалих отримали допомогу амбулаторно", - повідмила Замазєєва у Telegram.

Доповнення

Протягом 13 червня на Миколаївщині внаслідок обстрілів російських окупантів поранення отримали 23 людини.