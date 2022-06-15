Николаевская область снова подверглась обстрелам со стороны оккупантов: ранены еще 19 человек
Киев • УНН
КИЕВ. 15 июня. УНН. Российские оккупанты снова обстреляли Николаевскую область. Под удары попали четыре громады, передает УНН со ссылкой на сводку из ОВА за сутки.
Детали
Российские войска, как указано, обстреливали населенные пункты Лепетиха и Березнеговатое, Шевченково Шевченковской громады и Лупарево Галицыновской громады.
Также обстрелов потерпела Прибужановская громада Вознесенского района. Информация о пострадавших и разрушениях уточняется.
При этом глава Николаевского облсовета Анна Замазеева сообщила, что "за минувшие сутки в Николаевской области ранения получили 19 человек". Детей среди пострадавших, по ее словам, нет. Все пострадавшие доставлены в медицинские учреждения и получают необходимую помощь.
"В целом, по состоянию на сегодняшнее утро, в николаевских больницах находятся 280 граждан, пострадавших от атак оккупантов на Николаевскую область. Еще 68 пострадавших получили помощь амбулаторно", - сообщила Замазеева в Telegram.
Дополнение
В течение 13 июня на Николаевской области в результате обстрелов российских оккупантов ранения получили 23 человека.