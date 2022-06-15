Оккупанты обстреляли жилой дом в Николаеве: ранены пять человек
Киев • УНН
КИЕВ. 15 июня. УНН. Сегодня в Николаеве российские оккупанты обстреляли жилой дом – ранения получили пятеро мирных жителей. Об этом информирует УНН со ссылкой на сообщение главы Николаевской ОВА Виталия Кима в Telegram.
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"Как всегда, оккупанты артиллерией по "военному" объекту. 5 раненых жителей", – подписал видео Ким.
Напомним
Российские войска 14 июня обстреливали в Николаевской области населенные пункты Лепетиха и Березнеговатое, Шевченково Шевченковской общины и Лупарево Галицыновской общины. Также обстрелам подверглась Прибужановская община Вознесенского района.
13 июня в Николаевской области ранения получили 23 человека. Детей пострадавших нет.
Мэр Николаева Александр Сенкевич заявил, что 13 июня российские ие оккупанты в очередной раз обстреляли пригород Николаева. Как сообщила военная комендатура обороны города, это были реактивные системы залпового огня "Ураган". Обошлось без жертв.